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İzmir Alperen Ocakları'ndan 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek açıklaması

İZMİR, () - İZMİR'de açıklama yapan Alperen Ocakları İl Başkanı Eyüp Kuzucu, "Hainlerin sonlarını hüsrana dönüştürecek, heveslerini kursaklarında düğümleyeceğiz" dedi.  İzmir Alperen Ocakları İl Başkanı Eyüp Kuzucu, beraberindeki...

İzmir Alperen Ocakları'ndan 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek açıklaması

İZMİR, () - İZMİR'de açıklama yapan Alperen Ocakları İl Başkanı Eyüp Kuzucu, "Hainlerin sonlarını hüsrana dönüştürecek, heveslerini kursaklarında düğümleyeceğiz" dedi. 
İzmir Alperen Ocakları İl Başkanı Eyüp Kuzucu, beraberindeki 30 kişiyle Karşıyaka'da basın açıklaması yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda dün şehit olan askerleri hatırlatan Kuzucu, "Devletimizin, milletimizin, ordumuzun tek yürek olduğu bugünlerde, ayrılıkçı söylemlerde bulunarak, milletimizin birliğini ve devletimizin otoritesini sarsmak için elinden gelen bütün gayreti gösteren devşirmeler, şunu iyi bilsinler ki yıllardır siyasi ve akademisyen kimlikleri altında Türk milletine karşı beslemiş oldukları düşmanlıkları ve ihanetleri, artık ayyuka çıkmıştır. Bundan gayrı bütün çırpınmaları boşadır. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki canlarından çok sevdikleri PKK'lı, PYD'li ve YPG'li teröristleri Afrin'de sevinçten havalara uçuran hainlerin havalara uçacağı günler yakındır. Türk'ün kutsallarına yabancı kalmış, hümanist söylemlerle Batı'nın uşaklığını yapan satılık kalemşörlerin ve daha nice hainlerin sonlarını hüsrana dönüştürecek, heveslerini kursaklarında düğümleyeceğiz" diye konuştu.

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