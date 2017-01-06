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İzmir Adliyesi'nde şehit polis ve mübaşir için hüzünlü tören (5)

TORUNUNA KAVUŞAMADI İzmir Adliyesi'ne dün PKK'nın teröristlerin bombalı araçla saldırısında şehit olan 3 çocuk babası mübaşir Musa Can'ın gelininin 1.5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Musa Can'ın kardeşi Celalettin Can,...

İzmir Adliyesi'nde şehit polis ve mübaşir için hüzünlü tören (5)

TORUNUNA KAVUŞAMADI
İzmir Adliyesi'ne dün PKK'nın teröristlerin bombalı araçla saldırısında şehit olan 3 çocuk babası mübaşir Musa Can'ın gelininin 1.5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Musa Can'ın kardeşi Celalettin Can, "En acısı da torununa kavuşamadan göçüp gitti" dedi.
1992 yılında Tekel fabrikasında çalışmaya başlayan Musa Can, 4C düzenlemesiyle birlikte 2012 yılında Bayraklı Adliyesi 25. İcra Mahkemesi'nde görevlendirildi. Kısa süre önce 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde mübaşir olan Musa Can, terör saldırısı sırasında hayatını kaybetti.
Evli ve 3 çocuk babası Musa Can'ın 7 kardeşinden biri Celalettin Can, ağabeyinin çok neşeli bir insan olduğunu söyledi. "Karıncayı bile incitmekten imtina ederdi" diye tanımladığı ağabeyini gözyaşlarıyla anlatan Celalettin Can, "En zor günlerde bile hayata neşeli bakan, gülümseyen bir insandı. Etrafına neşe saçardı" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde memur olarak çalışan Celalettin Can, terör saldırısını, bir avukat tanıdığının attığı mesajla öğrendiğini söyledi. Diğer iki ağabeyini arayarak adliyeye gitmelerini istediğini söyleyen Can, "Büyük ağabeyim de adliyede mübaşirdi, emekli oldu. 2 ağabeyim, 2 kız kardeşim ve amcamın oğlu adliyeye gittiler. Her biri bir kapıda bilgi almak için uğraştılar. Benim bulunduğum yerden adliyeye ulaşmam 25 dakika sürdü. O sırada sürekli Musa ağabeyimi telefonla aradım, hep meşgul çaldı. Patlama nedeniyle sinyal kesici kullanmışlardır diye düşündüm. Ancak bir ara telefonu çalıp da açılmayınca ters giden birşeyler olduğunu anladım. Adliyeden tahliye de başlamıştı. O sırada büyük ağabeyim aradı ve Musa ağabeyimin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi. Bir umut gittik oraya, şehadet haberini aldık" diye konuştu.
Musa Can'ın büyük kızı 21 yaşındaki Emine Can Ankara Ufuk Üniversitesi'nde laborantlık okuyor. Küçük kızı 17 yaşındaki Başak Can ise İzmir Ticaret Lisesi son sınıf öğrencisi. Musa Can'ın 23 yaşındaki oğlu Emrah Can, cezaevinde tutuklu. Emrah Can'ın 2 yıl önce evlendiği eşi Buse ise 1.5 aylık hamile. Celalettin Can, "En acısı da ağabeyim torununa kavuşamadan göçüp gitti" dedi.
Musa Can'ın cenazesi, yarın İzmir'deki Uzundere Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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