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İzmir 9 Eylül Meydanı'nda marşlı ışık ve su gösterisi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin kentin simge mekanlarından 9 Eylül Meydanı'nda yaptığı yeşil alan düzenlemesi, özellikle geceleri büyük ilgi topluyor. İzmir Marşı'nın farklı sanatçılar tarafından seslendirilen üç ayrı versiyonu...

İzmir 9 Eylül Meydanı'nda marşlı ışık ve su gösterisi
İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin kentin simge mekanlarından 9 Eylül Meydanı'nda yaptığı yeşil alan düzenlemesi, özellikle geceleri büyük ilgi topluyor. İzmir Marşı'nın farklı sanatçılar tarafından seslendirilen üç ayrı versiyonu eşliğinde hazırlanan ışık ve su gösterisi, izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor.
Kültürpark'ın Montrö, Lozan, 26 Ağustos ve Cumhuriyet kapıları gibi adını ulusal kurtuluşun simge kavramlarından alan 9 Eylül Kapısı ile aynı ismi paylaşan meydan, artık yepyeni bir çehreye büründü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tramvay çalışmalarının ardından yeniden düzenlediği 9 Eylül Meydanı, özellikle gün batımından sonra ses ve ışık gösterisine sahne oluyor.
Kültürpark'ın 9 Eylül Kapısı karşısında bulunan 4 bin metrekarelik meydanın çevresine, 5 bin adet çalı diken İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alanda bulunan eski havuzun yerinde ışık ve su gösterilerinin yapıldığı bir kuru havuz oluşturdu. Meydanda ayrıca özel bir ses sistemi kuruldu. İzmir'in işgalden kurtuluşu simgeleyen İzmir Marşı'nın farklı sanatçılar tarafından seslendirilen üç ayrı versiyonunun yankılandığı meydanda müziğin ritmine suyun ve ışığın senkronize hareketleri eşlik ediyor. İzmirliler ise özellikle akşam saatlerinde rastladıkları bu etkileyici gösteriyi hayranlıkla izliyor.

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