İzgören'den, 'Sizin Dükkan Torunlara Kalır mı' semineri

AYDIN Ticaret Borsası (ATB) ve İŞKUR işbirliğinde düzenlenen, Ahmet Şerif İzgören'in 'Sizin Dükkan Torunlara Kalır mı' adlı seminer, yoğun ilgi gördü. İzgören, ülkede televizyon izleyenin çok, kitap okuyanın çok az olduğuna vurgu yaparak, eğitim sisteminde değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.

İletişim uzmanı Ahmet Şerif İzgören'in 'Sizin Dükkan Torunlara Kalır mı' adlı seminer, ATB Konferans Salonu'nda yapıldı. ATB Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, Germencik Belediye Başkanı MHP'li Ümmet Akın, Kuyucak Belediye Başkanı AK Partili Metin Ertürk'ün yanı sıra çok sayıda öğrenci ve aile, seminere katıldı.

Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan İzgören, "Global ekonomiye entegre olma konusuna baktığımızda Türkiye, 140 ülke arasında 59'uncu sırada. Bu ülke dünyanın en büyük 17'inci ekonomisi arasında yer alırken, insanı kalkınma sıralamasında ise 187 ülke arasında 69. sırada. 1940'lı yılardan bu yana Türkiye'nin milli geliri, her 10 yılda bir yüzde 45 artmıştır. Ülkemizde çok sayıda küçüklü, büyüklü şirket var. Türkiye'de sigortasız çalışan işçi sayısı 10 milyon 500 bindir. İşçinin alnının teri kurumadan, emeğinin verileceği bir hadisin olduğu bir inancın altında yapıyoruz. Sigortasız çalışan işçi sayısı dolaysıyla da inanılmaz bir vergi açığı ortaya çıkıyor. Eğer vergiye sıkı bir denetim getirirsek, ülkede vergi düzeni inanın değişecektir" dedi.

'EVLERDEN İZDİVAÇ PROGRAMI SESİ GELİYOR'

Konuşmasına devam eden İzgören, "Türkiye'de 30 milyon kadından, 20 milyonu çalışmıyor ve evde oturuyor. Manisa'nın Demirci ilçesinde 20 yıl önce sokakta yürüdüğünüzde her evden dokuma sesi geliyordu. Ama şimdi yürüdüğünüzde evlerden izdivaç programı sesi geliyor. Bunları izleyen kadınların çoğu da evli. Hem evlisin hem izdivaç programı izliyorsun, bundan boş başka bir iş olabilir mi. Bütün ülke oturmuş, televizyon izliyor, böyle bir şey olamaz. Kişi başına televizyona ayırdığımız zaman, günlük 5.4 saattir. Kitap okumada ise yıllık 6 saat zaman ayırabiliyoruz. Bu veriler çok önemlidir. Bu ülkede kitapların kapağını açın başaracaklarınıza inanamayacaksınız. Bizim eğitim sistemimizi tamamen tekrar kurmamız gerekiyor" dedi.

'ŞİRKETLER 7 YILDA BATIYOR'

Aile şirketlerinin ön planda olduğu Japonya'yı örnek gösteren İzgören, "Dünyadaki şirketlerin yüzde 75'i aile şirketi. 100 yıllık şirket sayısı Türkiye'de yaklaşık 50'dir. Japonya'da ise 100 yılı aşkın 20 bin şirket bulunuyor. Japonya'da bir otel, 1312 yıldır işliyor. 'İşyeri kurdum şu kadar işçi çalıştırıyorum' diye övünmeyin. Sen, senden sonra işleyecek bir sistem bırakabiliyor musun onu söyle. Türkiye'deki şirketlerin yüzde 97'si ise 7 yılda batmıştır" dedi.



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