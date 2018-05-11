İZEV 'yaşam hakkı yürüyüşü' düzenliyor

İSTANBUL, () - İZEV Vakfı ve Engel Sizsiniz Platformu, Engelliler Haftası kapsamında 13 Mayıs Pazar günü 'yaşam hakkı' için yürüyüş düzenliyor. Sarıyer Belediyesi'nin desteklediği yürüyüş Çayırbaşı Balıkçılar Çarşısı'ndan başlayacak. Yürüyüşün sloganı 'Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar'.

İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı'ndan (İZEV) yürüyüş için yapılan yazılı açıklamada "Engelliler Haftası'nda ötekileştirme barındıran bugünde sesimizi duyurmak için dünyanın en büyük pankartını açıyoruz. Engelliler alanında çalışan STK'lar, sivil insiyatifler ve 'farkındalık' için alanda olacak bireylerin katılımıyla 500 metrelik bir pankart üzerine yerleştirdiğimiz talepleri biz farklı bireyler, toplumun her kesimi ve her yaş grubundan bireyle birlikte sırtlayarak taşıyacağız. 13 Mayıs Pazar günü saat 13:00'de Sarıyer Çayırbaşı Balıkçılar Çarşısı'nda bir araya gelerek 'yaşam hakkı yürüyüşümüz' için start veriyoruz" denildi.

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