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İzciler 'Çanakkale Şehitleri'ni ziyaret etti

İSTANBUL, () - BAĞCILAR Belediyesi Spor Kulübü’nden 57 izci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından "Dedeciğim Ben Geldim" sloganıyla düzenlenen program kapsamında gittiği Çanakkale’de 57. Piyade Alayı’nı...

İzciler 'Çanakkale Şehitleri'ni ziyaret etti

İSTANBUL, () - BAĞCILAR Belediyesi Spor Kulübü’nden 57 izci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından "Dedeciğim Ben Geldim" sloganıyla düzenlenen program kapsamında gittiği Çanakkale’de 57. Piyade Alayı’nı ziyaret etti. İzciler, Çanakkale Savaşı’nda şehit olan ataları için Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından “Dedeciğim Ben Geldim” sloganıyla Çanakkale’de Milli Bilinç kampı düzenlendi. Etkinliğe Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü’nden de 57 izci, 1 lider ve 3 de gönüllü olmak üzere 61 kişi katıldı. İzci kıyafetlerini giyen sporcu kafilesi, otobüslerle yola çıktı.

Çanakkale’de diğer izci gruplarıyla bir araya gelen Bağcılarlı  izciler, çadırlara yerleşti. Program kapsamında izciler ilk olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldı. Kutlamaların ardından izciler, başta 57. Piyade Alayı olmak üzere şehitlerin mekanlarını ziyaret etti. Burada Kuran-ı Kerim okuyup dua eden izciler duygusal anlar yaşadı.

22 Nisan’da başlayan etkinliklerle dolu kamp 26 Nisan’da sona erecek.

(FOTOĞRAFLI)

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