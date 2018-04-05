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İZBAN'da arıza, vatandaşı mağdur etti (2)

PARA İADE EDİLECEK İzmir Büyükşehir Belediyesi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, kentteki toplu ulaşımın sac ayağı olan İZBAN'da bugün katener sistemindeki arıza nedeniyle gerçekleşen arıza sonrasında, biniş yaptıkları...

İZBAN'da arıza, vatandaşı mağdur etti (2)

PARA İADE EDİLECEK
İzmir Büyükşehir Belediyesi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, kentteki toplu ulaşımın sac ayağı olan İZBAN'da bugün katener sistemindeki arıza nedeniyle gerçekleşen arıza sonrasında, biniş yaptıkları istasyondan çıkıp başka bir ulaşım yöntemine başvuran vatandaşlara paralarının iade edileceğini açıkladı. Şubat ayında uygulamaya geçilen ve eleştirilere neden olan 'Artı Para' sisteminde, giriş ve çıkış yapılan istasyon aynı olduğu takdirde, kartlara konulan blokajın kaldırılmayacağı açıklanmıştı. İZBAN'daki arızanın hâlâ giderilmediği bildirildi.

Davut CAN/İZMİR, ()

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