Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs gazisi, yılan sokması sonucu öldü
Kıbrıs gazisi, yılan sokması sonucu...
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...

İYİ Partili Yaşır, tarım işçileriyle erik topladı

İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Nilay Yaşır, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Turgutlu Ovası'nda çalışan tarım işçileriyle erik topladı. İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Nilay Yaşır ve ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri,...

İYİ Partili Yaşır, tarım işçileriyle erik topladı
İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Nilay Yaşır, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Turgutlu Ovası'nda çalışan tarım işçileriyle erik topladı.
İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Nilay Yaşır ve ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri, 1 Mayıs işçi bayramı nedeniyle Turgutlu Ovası'nda çalışan tarım işçilerini ziyaret etti, dertlerini dinledi. İşçilerin ilgisiyle karşılaşan Yaşır, kadın işçilerle merdivene çıkıp, ağaçtan erik topladı. Tarım işçileriyle sohbet eden Başkan Yaşır, "Genel Başkanımız Meral Akşener'in sizler için kurduğu parti herkesin adaletli bir şekilde kazandığı bir sistem getirmek istiyor. Yani çiftçinin ve işçinin de kazandığı bir sistem. Allah nasip ederse hep beraber Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı yapacağız. Meral Hanım gümbür gümbür geliyor. Engel olmaya çalışıyorlar. Televizyona çıkarmaya engel oluyorlar ama halk onu dinliyor. Doğruları söylüyor ki engel olmaya çalışıyorlar. İnşallah Cumhurbaşkanı yapacağız. Sonra da parlementer sisteme geri dönüp çiftçimizin işçimizin yanında olacağız. Kadınlarımızın yanında olacağız. Kadınlarımız da emeğinin karşılığını alsın istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314