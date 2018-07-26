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İYİ Parti teşkilatları, Akşener'in evinin önünde ikna nöbetine başlıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, yapılacak olan seçimli olağanüstü kurultayda aday olmayacağını kesin olarak açıklamasının ardından, partililer yeni bir karar aldı. İzmir'de il ve ilçe teşkilatları  28 Temmuz Cumartesi günü,...

İYİ Parti teşkilatları, Akşener'in evinin önünde ikna nöbetine başlıyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, yapılacak olan seçimli olağanüstü kurultayda aday olmayacağını kesin olarak açıklamasının ardından, partililer yeni bir karar aldı. İzmir'de il ve ilçe teşkilatları  28 Temmuz Cumartesi günü, Akşener'in evinin önünde ikna nöbetine başlayacak. Birçok il teşkilatının aynı gün İstanbul'a gitmesi bekleniyor.
20-22 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar'da kampa giren ve burada düzenlenen çalıştayın son gününde, aday olmayacağını belirterek seçimli kurultay kararı alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ikna çalışmaları sonuç vermedi. İl başkanlarının, Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde başlattıkları eylemin ardından, teşkilatlardan 72 saat süre isteyen Akşener, dün  kararını kesin olarak verdi. Meral Akşener, Twitter hesabından aday olmayacağını ve kararının kesin olduğunu bildirdi. Akşener'in açıklaması partide yeni bir eylem planı hazırlanmasına neden oldu. 12 Ağustos'ta yapılacağı belirtilen 2'nci Olağanüstü Kurultay'da Genel Başkan Meral Akşener'in aday olmasını isteyen partililer, bir kez daha rotayı İstanbul'a çevirdi. İYİ Parti İzmir İl ve ilçe teşkilatları, Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde 'ikna' nöbetine başlama kararı aldı.
OTOBÜSLERLE İSTANBUL'A ÇIKARMA
İYİ Parti İzmir İl Teşkilatı, ilçe teşkilatları ile birlikte Meral Akşener'in İstanbul Üsküdar'da bulunan evinin önüne gitme kararı aldı. Teşkilatlar, 28 Temmuz Cumartesi günü yola çıkacak. Partililer, sabah saat 08.00'de kaldırılacak otobüslerle İstanbul'a giderek Akşener'in yeniden aday olması için çabalayacak. Cumartesi akşam saatlerinde İstanbul'a varmayı planlayan partililer, Akşener'i ikna edene kadar, evinin önünde yeni bir nöbete başlayacak. Meral Akşener için birçok ilden parti teşkilatlarının, aynı gün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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