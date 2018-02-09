İYİ Parti Marmaris teşkilatı, tanıtım toplantısı düzenledi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yönetim kurulu oluşumunu tamamlayan İYİ Parti, Marmaris Yönetim Kurulu üyelerini düzenlediği toplantıyla tanıttı.İYİ Parti Marmaris Teşkilatı Armutalan Mahallesi'ndeki Belediye Kültür Merkezi'nde bugün saat 18.00'de tanıtım toplantısı düzenledi. 650 kişilik salonun dolduğu ve davetlilerin ayakta izlediği tanıtım toplantısına İYİ Parti Kurucu Üyesi Avukat Sevin Darıcıoğlu Çağlayan, Partinin Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyesi 21'inci Dönem Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun, Genel Merkez Mahalli İdareler Başkanlığı Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, DP İlçe Başkanı Mustafa Tüzün, TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, ADD Marmaris Temsilcisi Turan Sandıkçı, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri ile İYİ Parti Datça, Muğla, İzmir, Bodrum temsilcileri katıldı.Tanıtım toplantısı Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ellerde Türk bayrağı ve partinin flamalarını taşıyan davetliler hep birlikte İzmir Marşı söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sinevizyon ile mesajları yayınlandı. İYİ Parti'nin kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.'ÜLKE OLARAK ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ'Kürsüden davetlilerle seslenen İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğan Yılmaz, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, "İYİ Parti'nin görüşü vatan, bayrak, demokrasi ve cumhuriyet. Herkese kapımız açık, birlikten ve beraberlikten yanayız. İnançlara ve düşüncelere sonsuz saygımız var elbet ama bizi asıl bir arada tutan ortak yönlerimiz var. Hepimiz Atatürkçüyüz, hepimiz laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni ve onun Misak-ı Milli ile sınırları çizilmiş ve atalarımızın kanıyla sulanmış sınırların bölünmez bütünlüğünü savunuyoruz. İster ulusalcı deyin ister milliyetçi, hepimiz vatanseveriz, memleket sevdalısıyız. Tıpkı davetimizi kırmayarak bugün bu salonu dolduran siz değerli hemşerilerimiz gibi. Sizlere söz veriyorum çok çalışacağız. Halkımıza hizmet etmek için çıktığımız yolda ne olursa olsun asla yılmayacağız. Marmaris iyi olacak, Türkiye iyi olacak. Allah bizleri utandırmasın. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Kongremize gelerek bizlere destek veren, bizleri sevindiren tüm dostlarımıza sonsuz teşekkür ederim" dedi.'KAPIMIZ HERKESE AÇIK'Daha sonra partinin Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, kürsüye çıktı. Şekerdağ konuşmasında, "Burada bizimle olduğunuz için çok mutlu ve onurluyuz. Bizler çıktığımız bu yolda başarıya ulaşacağız. Bizler, ülkemiz için çözüm üretmeye geldik. Gençlerimize iş, yaşlılarımıza huzurlu bir yaşlılık, kadınlarımıza yaşam hakkı ve eşitlik için geldik. Bizlere destek veren herkese selam olsun. Kapımız herkese açıktır. Gelin bir ve diri olalım" dedi.'CESUR BİR HANIMEFENDİ ÇIKTI, ADI; MERAL AKŞENER'Toplantıya katılan İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyesi 21'nci Dönem Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun de yaptığı konuşmada, "Bu sefer bir cesur hanım çıktı. Bütün mazlumların, 17 yıldır itilmiş olanların, bütün çaresizlerin sesi haline geldi. Adeta bir meydan okuma mücadelesi içine girdi. Cesur bir hanımefendi çıktı. Adı; Meral Akşener. Çaresiz değilsiniz ey millet, çare biziz. Biz yola çıktık" dedi.Konuşmaların ardından İYİ Parti Marmaris İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, teker teker katılımcılara tanıtılarak sahneye çağrıldı. Program sonunda ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri marşlar eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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