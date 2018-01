İYİ Parti Lideri Akşener'e Tunceli ve Elazığ'de yoğun ilgi

'İYİ PARTİ, GENÇLERİMİZİN UMUDU OLACAK'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyet, Tunceli'deki temaslarının ardından Elazığ'a geçti. Partisinin il başkanlığının açılış törenine katılan Meral Akşener, burada yoğun ilgiyle karşılandı. Açılış öncesi partililere hitap eden Akşener, İYİ Parti'nin bir ihtiyaçtan doğduğunu ifade ederek, ’’Batı’da Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında sıkışmış, tercihe zorlanan seçmen, Güneydoğu’da ise HDP ile Ak Parti arasına sıkışmış ve onun dışında bir seçenek bulunmayan seçmenlerin talebi ile ortaya çıkmış bir partiyiz. İyi Parti Türkiye’ye iyi gelecektir. Şırnak’tan Edirne’ye, Edirne’den Tunceli’ye, Tunceli’den Mardin’e, Mardin’den Artvin’e pek çok şehir dolaştık. Doğu ile Batı’nın, Elazığ’da dahil ortak bir sorunları var. Bu sorun genç işsizliğidir. Yani 4 yıllık üniversite mezunu olmuş ya da 2 yıllık üniversite mezunu olmuş, iş bulamayan genç işsizler var. İnşallah iktidarımızda üreten bir Türkiye’yi, üreten bir ekonomiyi, üreten bir sanayi sistemini birinci tercihimiz yapacağız. Gittiğimiz her şehirde kocaman binalar var. Bu binalar, devlet binaları. Bu binaların yanına 300 ya da 500 kişi çalıştıran fabrikalar niye açmıyorsunuz, olanları da niye kapattınız?İnşallah İyi Parti gençlerimizin umudu olacaktır’’ dedi.



'UTANMIYOR MUSUN KUL HAKKI ALMAYA'



KPSS sorularının çalınmasına da değinen Meral Akşener, "KPPS sorularını FETÖ’cülerin çaldığını öğrendik. Tamam ama FETÖ’cüler çaldı, sen çaldırdın. Hesabını sormadın. FETÖ’cülerin çaldığı sorular ile FETÖ’cüler girdi de, senin yakınların kağıt götürerek ne yaptı? Utanmıyor musunuz kul hakkı almaya, sıkılmıyor musunuz haram lokma yemeye?’’ diye konuştu.



'ELİNDE AK PARTİ KAĞIDI OLMAYAN İŞE GİREMİYOR'



Elinde Ak Parti’den kağıt getirmeyenlerin hiçbir yerde iş bulamadığını öne süren Meral Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun için bizler İYİ Parti olarak liyakatı öne alacağız. Gençlerin işe layık olanları istedikleri işte çalışabilecek. Liyakat tercihini öne koyacak bir yönetim anlayışını Türkiye’nin gündemine getireceğiz. Amerika’ya 'eytt' yapıyorlar. Bekliyorsunuz ne olacak, acaba İncirlik kapatılır mı? Acaba Amerika çiftçisinin zengin edilmesini sağlayan mısır ithalatı durdurulur mu? Bizim pancar yetiştiricilerinin kurban edildiği o mısır ithalatını durdururlar mı? Derken öğrendik ki, 11 milyar dolara uçak almışlar .Şimdi Rusya’ya da ayıp olur. Ne yapmak lazım, S-400’ü de Rusya’dan almak lazım. Bildiğim kadarıyla 2,5 milyar dolar oraya verildi. Şimdi Fransa’ya gidildi. 5 bin 700 ton parça et ithal etmiş. Ağanın eli tutulmaz ya. Gittiği her yerden alıyor. Haksız kazançların, haksız işe alımlarının ve pek çok insanın umudunun çalınmasına dur diyeceğiz. Bunların hesabını da tek tek soracağız. Eskiden padişahın yanında bağırırlarmış, 'Mağrur olma padihaşım, senden büyük Allah var' İşte bu bağıran ses biziz. 'Mağrur olma Sayın Erdoğan, senden büyük Allah var, senden büyük Millet var.’ Türkiye gerçekten mutsuz ve huzursuz. Bütün araştırmalar da birinci problemin işsizlik, ikinci problemin huzur talebi olduğu ortaya çıkıyor."

Akşener, konuşmasının ardından dualar eşliğinde İYİ Parti Elazığ İl Başkanlığı'nın açılışını yaptı.