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İYİ Parti'li Kaya'dan Bahçeli'ye görevden alma teşekkürü

AYDIN'da İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, asker eşleriyle ilgili sözleri nedeniyle tepki toplayan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın görevden alınmasıyla ilgili MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etti. Başkan...

GENEL 10.12.2019, 17:47
İYİ Parti'li Kaya'dan Bahçeli'ye görevden alma teşekkürü
AYDIN'da İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, asker eşleriyle ilgili sözleri nedeniyle tepki toplayan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın görevden alınmasıyla ilgili MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etti. Başkan Kaya, Pehlivan'ı alkışlayanların da görevlerinden ayrılması gerektiğini söyledi.
MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, İncirliova'ya yeni atanan MHP İlçe Başkanı ve yönetiminin tanıtımı için geçen 6 Aralık Cuma günü parti binasına geldi. Burada kendisine İncirliova Belediye Meclisi'nde, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile Cumhur İttifakı'nın 13 meclis üyesi arasında önergeye verilen ret kararı nedeniyle çıkan tartışmanın sorulması üzerine Burak Pehlivan, Başkanı Kaya'yı hedef aldı. Pehlivan'ın özellikle asker eşleriyle ilgili söylemlerinin sosyal medyada büyük tepki toplaması üzerine dün MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından, "MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu halkımızı ve toplumumuzun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevinden alınmıştır" paylaşımı yapıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burak Pehlivan ise özür diledi.
'KENDİSİNİ BİR KEZ DAHA KINIYORUM'
İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı ve partilileriyle birlikte belediye kültür merkezinde bugün basın toplantısı düzenledi. Başkan Kaya, asker eşleriyle ilgili sözleri nedeniyle tepki çeken Burak Pehlivan'ı eleştirerek, şöyle dedi:
"Öncelikle vatanımızın güvenliği ve bizlerin huzur içerisinde yaşayabilmesi için canlarını hiçe sayan kahraman askerlerimizin emanetleri olan asker eşleri için Burak Pehlivan'ı sarf ettiği hakaret içerikli çirkin sözleri dolayısıyla bir kez daha kınıyorum. Asker eşleri bizim başımızın tacıdır, onurumuzdur, gururumuzdur. Bu konuda gereğini yaparak Burak Pehlivan'ı görevden alan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve Genel Merkez yöneticilerine gösterdikleri hassasiyet ve duyarlılık için teşekkür ediyorum. Ancak bu konuda sadece Burak Pehlivan'ın istifası yetmez. O günkü toplantıda Burak Pehlivan'ın yanında oturan ve o çirkin sözleri alkışlayan MHP İncirliova İlçe Başkanı Polat Tanrıkulu ve diğer kişiler de gereğini yapmalı, istifa etmelidir. Çünkü bu kişiler Burak Pehlivan'ın sözlerini alkışladıklarına göre onunla aynı düşünceye sahiptirler."
İYİ Parti olarak kutuplaşmadan ve gerginlikten uzak durduklarını belirten İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı ise "Asker eşleri ancak eşlerini vatana şehit verdiğinde ağlar. Bu ifadenle bu insanları rencide ettin. Sosyal medyadan asker eşlerinden özür dilemişsin. Ancak sen de biliyorsun ki bazı şeylerin özrü olmaz" dedi.

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