İYİ Parti İzmir'de hayal kırıklığı yaşandı

MERAL Akşener’in liderliğinde ilk kez seçimlere katılan ve Millet İttifakı içinde yer alan İYİ Parti'nin İzmir İl Başkanlığı'nda seçim sonuçları için meraklı bir bekleyiş vardı. Oy kullanma işleminin sona erdiği saat 17.00'den itibaren parti binasında toplanan partililer, özellikle İzmir'de bekledikleri oy oranının altında kalmanın üzüntüsünü yaşadı.

Resmi olmayan sonuçlara göre; İzmir genelinde milletvekili seçimlerinde yüzde 11.24 oy alan İYİ Parti'nin mecliste 1'inci ve 2'nci bölgeden birer milletvekiliyle temsil edilmesi bekleniyor. Resmi olmayan sonuçlara göre İYİ Parti İzmir 1. Bölge'den milletvekili seçilen Müsavat Dervişoğlu ve 2. Bölge'den meclisi giren Aytun Çıray, seçim sonuçlarını Ankara'dan takip etti. Dervişoğlu İzmir'de 11 yıl boyunca Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanı olarak görev yaptıktan sonra, ilk kez TBMM sıralarına oturacak. 24. dönemde 2011 yılında CHP İzmir Milletvekili seçilen Aytun Çıray ise 7 Haziran 2015 tarihinde ve 1 Kasım 2015 tarihinde yinelenen seçimlerde CHP İzmir milletvekili seçilmişti. Çıray, bu kez İYİ Parti'den seçilip, meclise girecek.

Sandıklar açılmaya başladıktan sonra İYİ Parti İzmir İl Teşkilatı'nda seçim sonuçlarını takip eden partililer bir hayal kırıklığı yaşadı. Yoğun bir seçim süreci geçiren ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ile birlikte yurt genelinde çok sayıda mitinge katılan İYİ Partililer sonuçlarda manipülasyon yapıldığını öne sürdü. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçlarını değerlendiren İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç, Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan sonuçlar sonrasında seçimin kesinleşeceğini ifade etti. Ükünç, İzmir'deki genel görüntünün beklentilerinin altında olduğunu söyleyerek, "Bize gelen sandık tutanaklarında İzmir'de İYİ Parti'nin oy oranı bu noktada değil. YSK'dan açıklanacak kesin sonuçları bekliyoruz. Ama bu bile olsa yeni kurulan bir partinin aldığı bu sonuç başarısızlık değildir" dedi. Erzurum'da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan silahlı kavgada İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili yaşadığı üzüntüyü de dile getiren Ükünç, "Bu olayın siyasi olmadığı belirtiliyor. Kan davası üzerine böyle bir olay yaşandığını duyduk. Ama niye bugün yaşanıyor bu hesaplaşma onu da düşünmek lazım" diye konuştu.



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