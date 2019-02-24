İYİ Parti İstanbul adaylarını İmamoğlu ile birlikte tanıttı

Özden ATİK - Güven USTA - Cemal YURTTAŞ / İstanbul,

İYİ Parti, ilçe belediye başkan adaylarını, Meral Akşener ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı toplantıyla tanıttı.

İYİ Parti, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde, İstanbul Belediye Başkan ve Meclis üyesi adayları için tanıtım toplantısı düzenledi. Büyükçekmece, düzenlenen programa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak kurdukları CHP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte geldi. Programa İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan adayı olan oyuncu Emre Kınay ve Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mehmet Aslan da katıldı. Programın açılış konuşmasını İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu yaptı. Kavuncu, İYİ Parti'nin tüm teşkilatlarının sonuna kadar Ekrem İmamoğlu'nun arkasında olduğunu söyledi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu ayağa kalkarak salondakileri selamladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kürsüye çıkarak "Bugün burada bu güç birliğinin adaylarını, bu güç birliği sebebi ile oluşan listeler neticesinde oluşan belediye meclis üyelerini, inşallah başkanımız olacak Ekrem İmamoğlu'nu bir araya getirmek ve arkadaşlarımızı kamuoyuna tanıtmak üzere yan yana getirdik" dedi.

Akşener, "11 milyon küsur oy almış Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni, 5 milyon oy almış İYİ Parti seçmeni. Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi de koyarsak 17 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı seçmenini. Ey sayın Erdoğan nasıl hain diye nitelendirebilirsin? Nasıl 'terörist' diye nitelendirebilirsin? 17 milyon insanın oluşturduğu, onların talebiyle oluşan bu güç birliğini mensuplarını zillet ve illet olarak nasıl nitelendirebilirsin? Yıllara dayanan siyasi tecrübenize ne oldu? Yıllara dayanan siyasi ferasetinize ne oldu?" diye konuştu.

ADAYLAR ELELE TUTUŞTU

"Mutfak yanıyor" diyen Akşener, "Ekonomiyi, EYT'yi, atanamayan öğretmenleri, memurların durumunu, pahalılaşan ürünleri, esnafın durumunu konuştukça bizler kulak veren seçmenin kulağını tıkamak üzere ortaya atılmış bir bahanedir, beka meselesi." şeklinde konuştu. Akşener, "Aziz milletimden bir istirhamım var, O da; 31 Mart gecesi bu arkadaşların kulağını şöyle hafifçe büküp böylece kızartmaktır. Koparmanıza lüzum yok. Bu, 31 Mart akşamı çıkıp sizlerin huzurunuzda özür dilemelerini sağlayacak. 31 Mart akşamı bu kulak çekilmedi, her şey yolunda gitti, bu arkadaşlarımız açısından, ne diyecekler biliyor musunuz: 'millet halinden memnun' diyecekler. Hadi bakalım zamlar, hadi işsizlik, hadi yatırımsızlık" dedi. Tanzim satış mağazaları uygulamasını doğru bulduğunu söyleyen Meral Akşener, ancak uygulamanın 81 ile yayılması gerektiğini belirtti. Daha sonra Akşener, belediye başkan adaylarını sahneye çağırdı. İmamoğlu, Akşener ve diğer adaylar el ele tutuşarak partilileri selamladı.

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