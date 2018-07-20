İYİ Parti hafta sonu Afyon'da toplanıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde May Otel'de düzenlenecek İYİ Parti Teşkilat Çalıştayı, Genel İdare Kurulu üyeleri (GİK), milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla 21- 22 Temmuz tarihinde yapılacak. Çalıştay, İyi Parti Genel Başkan Meral Akşener'in 21 Temmuz Cumartesi günü yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak. Çalıştay, 22 Temmuz Pazar günü sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erecek.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde May Otel'de düzenlenecek İYİ Parti Teşkilat Çalıştayı, Genel İdare Kurulu üyeleri (GİK), milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla 21- 22 Temmuz tarihinde yapılacak. Çalıştay, İyi Parti Genel Başkan Meral Akşener'in 21 Temmuz Cumartesi günü yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak. Çalıştay, 22 Temmuz Pazar günü sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erecek.