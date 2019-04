İYİ Parti'den CHP'li Başkan Tunç Soyer'e ziyaret

İZMİR’de İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer'i ziyaret etti. Soyer, konuklarını makamında ağırladı. Kırkpınar, Soyer'e kitap ve tespih hediye etti.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ile teşkilat üyeleri, 31 Mart yerel seçimlerinde destek verdikleri Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Hüsmen Kırkpınar, Soyer'e Yusuf Has Hacip tarafından 11'inci yüzyılda kaleme alınan Kutadgu Bilig kitabı ile Erzurum’da oltu taşından yapılan tespih hediye etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçim sürecinde İYİ Parti’nin yaptığı çalışmalar için teşekkür etti. Soyer, şöyle dedi:

"Türkiye’ye örnek olacak bir kampanya süreci yaşadık. Genel başkanların yaptıkları anlaşma çok önemliydi ama asıl mesele onun illerde nasıl uygulanacağıydı. Gerçekten İYİ Parti İl Başkanı ve teşkilat ile CHP il örgütü büyük samimiyetle ve içtenlikle bu çalışmayı ete kemiğe büründürdüler. Çok başarılı bir kampanya süreci yaşadık. Biliyorum ve diliyorum ki bu ittifak kampanya dönemi ile sınırlı olmadı, olmayacak. Bu birlikteliği geleceğe taşıyacağız. Dostluklara dönüştü bu ittifak. Türkiye’nin en ihtiyaç duyduğu şey demokrasidir. İzmir’de İYİ Parti ve CHP bunun en güzel örneklerini ortaya koydu. Bir kez daha il başkanı ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Türkiye için çok hayırlı bir iş yapıldı. Bundan sonra iyilik yapmaya devam edeceğiz."

‘İYİ ŞEYLER BAŞARDIK’

İYİ Parti İl Başkanı Kırkpınar ise Soyer’in kendilerine randevu verdiği günün, çok anlamlı olduğunu belirtti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Soyer’i ziyaret ettiklerine dikkat çeken Kırkpınar, "Biz CHP ve İYİ Parti iş birliğini Türkiye genelinde özveriyle tamamladık. Bana göre zaferle taçlandırdık. Baktığımızda CHP’yi desteklediğimiz yerlerde, oy farkı ile kazanılan yerler var. Büyükşehir Belediyesi'nde de tarihi rekor başkanımıza kısmet oldu. Önümüzdeki dönemde de iş birliğinin devam etmesi yönünde inançlıyız. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu dönemde bir araya gelerek iyi şeyler başardık" diye konuştu.

KORİDORLAR KİTAPLA DOLDU

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç Soyer, bir önceki dönemin Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde makamda bulunan çalışma masasının kaldırıldığının hatırlatılması üzerine, "Makamdaki masa da kalktı. Böyle daha samimi oldu, mesafe vardı. Şimdi daha iyi oldu" dedi. Soyer’in tebrik için kendisine çiçek veya çikolata gönderilmemesini istemesinin ardından belediye koridorları tebrik için gönderilen kitaplarla doldu. Soyer, bir hafta daha bekleyeceklerini bunları Gültepe’deki bir kütüphaneye göndereceklerini kaydetti.

Bazı programlara bisikleti ile giden Soyer, vatandaşlardan güzel tepkiler aldığını vurgulayarak, "Bisiklet kullandığım için çok güzel tepkiler alıyorum. Vatandaşlar her an ulaşılabilir bir başkan görmüş oluyorlar. Bunun çocuklara gençlere örnek olmasını diliyorum. Ben de bu arada spor yapmış oluyorum. Birden çok faydası oluyor" dedi.

‘ZAFERİ KAZANACAĞIZ’

25 Nisan Perşembe günü Urla’nın Demircili Mahallesi’nde bir balık çiftliği için yapılacak olan halkın katılım toplantısı üzerine de konuşan Soyer, şunları söyledi:

"8 yıl sürdü o çiftliğin körfezden çıkması için verdiğimiz mücadele. 8 yılın sonunda orayı terk etmeleri noktasında karar aldırdık ama bitmeyen bir mücadele. Bu sefer daha uzun sürmeden zaferi kazanacağız, elimiz çok sağlam. Meydanı bırakmayacağız. Buradaki tempo çok yoğun. Programım uygun olursa toplantıya katılacağım."

Soyer ile İYİ Partililer, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.



