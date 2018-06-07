‘İyi İşler’de ikinci dönem sertifikaları dağıtıldı

İSTANBUL-()-BOYNER Grup, KAGİDER ve Bank of America Merrill Lynch işbirliğiyle girişimci kadınlara destek veren “İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı” nın ikinci dönemi tamamlandı. Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından dünyaya örnek gösterilen proje kapsamında, işletme sahibi 25 kadın girişimciye bireysel ve kurumsal kapasite geliştirme desteği verildi.

İlk olarak 2015 yılında Boyner Grup ve Dünya Bankası-Uluslararası Finans Kurumu işbirliği ile Boyner Grup markalarına üretim yapan kadın işletme sahipleri için tasarlanan“İyi İşler” 2018’de Boyner Grup - KAGİDER işbirliğive Bank Of America-Merril Lynch’in desteğiyle gıda ve elektronik dışı perakende sektörüne hizmet veren tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar, ev ve mutfak tekstili gibi alanlarda faaliyet gösteren kadın üreticileri dahil ederek büyüdü.

25 KADIN GİRİŞİMCİ SERTİFİKALARINI ALDI

Programın ikinci dönemi sonunda 25 kadın girişimci daha bireysel ve kurumsal kapasite geliştirme eğitimlerini başarıyla tamamlayarak “İyi İşler”sertifikalarını Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar Merrill Lynch Yatırım Bank Yönetim Kurulu Başkanı Banu Başar’dan aldı.

“BÜYÜMENİN TABANA YAYILMASI HUKUK, EĞİTİM, TEKNOLOJİ VE KADINLARIN KATILIMIYLA MÜMKÜN”

Kadın girişimcilerin sertifikalarını aldığı törende konuşan Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner “Ekonomimizin uluslararası alanda rekabeti için eğitim, teknoloji ve hukukun üstünlüğü kadar önemli bir faktör de kadının ekonomiye katılımı ve kadın girişimcilerimizin artmasıdır diye düşünüyorum. Toplumda refahın ve sermayenin tabana yayılması ve kapsayıcı bir ekonomik büyüme ancak ve ancak kadınların katılımıyla mümkün olabilir. Boyner Grup’ta tedarik zincirimizdeki 400 şirketin sadece yüzde 14’ünü kadın işletme sahipleri yönetiyor. Bu nedenle biz de kadın işletme sahiplerini desteklemenin görevimiz olduğuna ve bu sayede başka kadınlara da ilham verebileceğimize inanarak 2015’te İyi İşler’i başlattık” dedi. Kadınların kurumların bilgi birikimi kadar birbirlerinin hikayelerinden de güç ve ilham aldığını belirten Ümit Boyner “Öncelikle tedarikçilerimiz içinde yer alan kadın işletme sahiplerini destekledik, şimdi de KAGİDER ve Bank of AmericaMerril Lynch ile tüm kadın girişimciler için harekete geçtik. Umuyorum ki program devam ettikçe sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkısı da artarak sürecek” dedi.

YAKLAŞIK 1000 KİŞİYE ULAŞILDI

Kadın girişimcilerden ürün ve hizmet alınmasının ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkısının göz ardı edilemez olduğunu vurgulayan KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar da “Kadın girişimcilerin işletmelerindeki insan kaynakları sorunlarını çözmekten, çalışanları ve müşterileri ile etkin iletişim kurabilmelerine, üretim-kalite-stok yönetiminden, kamu teşvik ve programlarından yararlanma yollarını bilmelerine ve yeni satın alımcılarla kurabilecekleri network kanallarına kadar pek çok konuda desteğe ihtiyaçları var. İyi İşler, sadece programa katılan 25 kadın girişimciye değil, onların aracılığıyla kendi işletmelerinde istihdam edilen 1000’e yakın kadına da dolaylı olarak destek veriyor. Kadınlar güçlendikçe ekonomi güçleniyor” dedi.

Programda kadın girşimcilere eğitim, mentorluk ve network desteği sunuldu. 23 eğitmen tarafından 25 farklı konuda sunulan eğitim programı kapsamında stok yönetiminden, kaliteye, markalaşmadan, finansman kaynaklarına, teşviklerden, dış ticaret ve sözleşme hukukuna kadar bir işletmenin sahip olması gereken teknik, yasal ve hukuki tüm bilgilere yer veriliyor. Nisan ayında başlayan eğitim programı 8 hafta sürdü.

FİNANSAL GÖSTERGELER KADINLARDAN YANA

İyi İşler’e finansal destek sağlayan Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Banu Başar da programa ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Banka olarak kadınların yaşadıkları toplumların ekonomik büyümesine önemli katkı sağladıklarını düşünüyoruz. Bu nedenle kadın girişimcilere yönelik 'İyi İşler' programına dahil olduğumuz için gurur duyuyoruz. Bugün burada sertifika alan 25 kadın girişimcinin bireysel gelişimlerine katlı sağlayarak, onlara profesyonel yaşamlarını ve işlerini geliştirmelerine yardımcı olacak becerileri kazandırdığımız için mutluyuz.”

İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ SEÇİLDİ

Dünya çapında pek çok ödüle layık görülen “İyi İşler” programı, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından da iyi uygulama örneği olarak örnek proje seçildi. Programın ilk dönemine katılan 23 kadının işlerinin gelişimini kapsamlı olarak ortaya koyan rapor ve programın analizi Birleşmiş Milletler’de kadın girişimciliğini destekleme alanında örnek vaka olarak yer aldı. Ayrıca Dünya Bankası’nın küresel “SheWorks” raporuna da girerek tüm dünyaya iyi örnek olarak sunuldu.

PROGRAM FUAR VE NETWORK GELİŞTİRMEYLE DEVAM EDECEK

Boyner Grup, KAGİDER ve Bank of America Merrill Lynch ortaklığında ikinci dönem eğitimlerini tamamlayan İyi İşler programı, kadın girişimcilerin büyük satın alım temsilcileri ile buluşacağı bir fuar organizasyonu ve mentörlük desteği ile devam edecek. Programın üçüncü dönem eğitimlerinin de 2019’da devam etmesi planlanıyor.

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