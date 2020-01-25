İÜ'den Elazığ-Sivrice depremine ilişkin  ön inceleme raporu

İSTANBUL,() İSTANBUL Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi, Jeofizik ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri tarafından hazırlanan dün Elazığ-Sivrice'de meydana gelen depremin Ön İnceleme Raporu yayınlandı. Raporda, "24 Ocak 2020 Sivrice Mw 6.8 depreminin moment tensör sonuçlarından hesaplanan fay düzlemi çözümü Doğu Anadolu Fayı'nın genel karakteristiğini yansıtmaktadır. Kırılan fay doğrultu atımlı sol yönlü bir fay olarak göze çarpmaktadır. Artçı deprem dağılımları da fay düzlemi çözümü ile uyumludur ve KD-GB yönünde uzanmaktadır." denildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"24 Ocak 2020 tarihinde Türkiye saati ile 20:55:13'de Elazığ ilinin Sivrice ilçesinde moment büyüklüğü (Mw) 6.8 olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Deprem özellikle Sivrice, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde çok şiddetli bir şekilde hissedilmiştir. Bu deprem neticesinde raporun kaleme alındığı saat 16:00 itibariyle 22 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 1103 vatandaşımız yaralanmıştır.

Depremin odak derinliği 20 km olarak ölçülmüştür. Bu derinlik bize Sivrice depreminin sığ odaklı bir deprem olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte depremin lokasyonu 38.4980°K enlemi, 39.1210°D boylamı olarak hesaplanmıştır. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde meydana gelmiştir. Deprem episantrının Sivrice merkezine olan uzaklığı yaklaşık 23 km'dir. Depremin oluş_ zamanından itibaren, lokalmagnitüdü Ml=1.9'dan büyük olan 257 adet artçı deprem meydana gelmiştir.

24 Ocak 2020 Sivrice Mw 6.8 depreminin moment tensör sonuçlarından hesaplanan fay düzlemi çözümü Doğu Anadolu Fayı'nın genel karakteristiğini yansıtmaktadır. Kırılan fay doğrultu atımlı sol yönlü bir fay olarak göze çarpmaktadır. Artçı deprem dağılımları da fay düzlemi çözümü ile uyumludur ve KD-GB yönünde uzanmaktadır. Depremde ortaya çıkan sismik moment 1.8 1018Nm olarak hesaplanmaktadır. Depremlerin hiposantr dağılımları 7 ile 23 km arasında değişmektedir. Doğu Anadolu Fay Zonu, Karlıova (Bingöl) ve Türkoğlu (Kahramanmaraş) arasında kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı, yaklaşık 430 km boyunca izlenen, sol-yanal atımlı, farklı uzunlukta ve birbirlerini tamamlayan birçok fay parçasından (segmentten) oluşmuş_ bir fay zonudur. Doğu Anadolu Fay Zonu boyunca kayma hızı güncel GPS (Global Positioning System) ölçümlerine göre yılda ~10 mm'dir. Hem tarihsel hem de aletsel dönem boyunca Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde yüzey kırığı oluşturmuş hasar yapıcı depremlerin meydana geldiği bilinmektedir. Bu yüzey kırıkları dikkate alındığında, Doğu Anadolu Fay Zonu boyunca Kahramanmaraş güneyinde Pazarcık segmenti, Pütürge segmenti ve Bingöl güneybatısında Gökdere civarı sismik boşluk olarak tanımlanmış ve yıkıcı deprem beklenen kesimlerdir DAFZ üzerinde yakın geçmişte de hasar yapıcı depremler meydana gelmiştir. 2007 yılında Sivrice (Mw=5.7, AFAD) ve 2010 yılında Kovancılar (Mw=6.1, AFAD) civarında meydana gelen depremler bu açıdan dikkat çeken depremlerdir 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan deprem (Mw=6.8, AFAD) Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde yıkıcı deprem olması beklenen Pütürge segmenti üzerinde meydana gelmiştir. Önümüzdeki günlerde yerbilimciler tarafından yürütülecek olan jeolojik, sismolojik ve jeodezik yöntemlerin bir arada kullanıldığı çok disiplinli çalışmalar ile bu depremin daha iyi anlaşılacağı düşünülmektedir. Bu deprem sırasında yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileriz."



