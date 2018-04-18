İTÜ'deki FETÖ yapılanması davasında mütalaa

Özden ATİK / İstanbul, - FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin 35 sanıklı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 19 sanık hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis talep ederken; etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılması gerektiğini belirttiği 2 sanığın ise 3 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. 11 sanık hakkındaki dosyanın da ayrılması talep edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'deki duruşmada, tutuklu 7 sanık ile 17 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada söz alan kimi sanık ve sanık avukatları, tahliye, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması, duruşmalardan vareste tutulma, dijital materyallerin iadesi ve dijital materyaller üzerinde bilirkişi incelemesi yapılması taleplerinde bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Savcı Cem Üstündağ ise duruşmada esas hakkında mütalaasını bildirdi. Mütalaada, 19 sanığın "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ayrıca Bylock bağlantısı tespit edilen sanıklardan Ahmet Talha Üzümcü ile Volkan Çakır'ın samimi beyanlarda bulunarak Fetullahçı yapıyla ilgili bilgiler verdikleri belirtildi. Bu sanıklarla ilgili etkin pişmanlık hükmü uygulanması ve uygulanacak indirimle 3 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası verilmesi istendi.

14 SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASI TALEP EDİLDİ

Mütalaada, yakalamalı sanıklar Abdullah Arslan, Yusuf Volkan Aydoğdu ve Şüheda Yetim ile Bylock sunucusuna iradeleri dışında yönlendirildikleri iddia edilen 11 sanık hakkında bilirkişi raporu gelmediği için dosyalarının ayrılması talep edildi. Sanıklar ve avukatları ise mütalaaya karşı savunmalarını yapmak için süre talep etti.

SON SAVUNMALAR İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Dursun Ayhan, Fatih Özbay, İbrahim Kılıç, Mahmut Türk, Mehmet Şahin, Murat Özkan, Sultan Sönmez'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıkların mütalaaya karşı son savunmalarını yapmaları için süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan 233 sayfalık iddianamede, 7'si doçent, 16'sı araştırma görevlisi, 12'si memur olmak üzere toplam 35 sanık yer alıyor. Bu sanıklardan 28'inin örgütün gizli haberleşme programı olan "Bylock" kullanıcısı olduğu ifade edilen iddianamede, iki sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak "Bylock" programını kullandıklarını kabul ettikleri ve programı kimin aracılığıyla indirdiklerini anlattıkları anlatılıyor. Sanıkların büyük çoğunluğunun örgütle bağlantıları nedeniyle ihraç edildikleri belirtilen iddianamede, "Bylock" kullanmaları, örgütün çağrısı üzerine Bank Asya'ya hesap açmaları ya da açılmış olan hesaplara para yatırmaları, örgütsel simge olan 1 doların ele geçirilmesi, yine örgüt çağrısı üzerine Digitürk platformundan çıkmaları ve tüm deliller ışığında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi" olduklarının anlaşıldığı belirtiliyor. Sanıkların, örgüt üyeliği suçundan 7,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.



