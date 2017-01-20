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İTÜ'de "FETÖ" operasyonu; Şu ana kadar 27 kişi gözaltına alındı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() FETÖ/PDY'nin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)'ndeki akademik yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada, hakkında gözaltı kararı bulunan 41 kişiden 27'si gözaltına alındı. 4 kişinin ise yurtdışında...

İTÜ'de "FETÖ" operasyonu; Şu ana kadar 27 kişi gözaltına alındı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() FETÖ/PDY'nin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)'ndeki akademik yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada, hakkında gözaltı kararı bulunan 41 kişiden 27'si gözaltına alındı. 4 kişinin ise yurtdışında olduğu belirlenirken, 10 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin İTÜ yapılanmasına yönelik soruşturma başlatılarak 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.


10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON


Gözaltı kararı üzerine İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri kordinesinde Terörle Mücadele, Uyuşturucu ile Mücadele, Kaçakçılık ve Çevik Kuvvet polislerinin desteğiyle İstanbul merkezli, Aydın, Manisa, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli, Samsun, Balıkesir, Tokat ve Trabzon'dan oluşan 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

 

 

27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


Operasyonda İTÜ'de görevli 2 doçent, 3 yardımcı doçent, 10 araştırma görevlisi ve 12 idari personelden oluşan 27 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri 10 kişinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda Fetullah Gülen'e ait kitaplar ve örgütsel dökümanlar ele geçirdiği öğrenildi.


TÜBİTAK'A USULSÜZ PERSONEL ALDI İDDİASI


Operasyon kapsamında 4 kişinin ise yurtdışında olduğu belirlenirken, bu kişilerden birinin İTÜ eski öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Aydın olduğu öğrenildi. Emniyet kaynakları, Aydın'ın TÜBİTAK'a yönelik usulsüz işe alımlarla ilgili yürütülen bir soruşturmada kapsamında usulsüz olarak 200 kişiyi işe aldığının belirlendiğini kaydetti. Aydın'ın yoğun olarak 'ByLock' kullandığı tespit edildiği öne sürülüyor.

 

 

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