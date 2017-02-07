İTÜ'de "FETÖ" operasyonu: 22 kişi tutuklandı

Çağatay KENARLI / İSTANBUL () - İSTANBUL Teknik Üniversitesi'ndeki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 22'si tutuklandı. İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki (İTÜ) FETÖ'nün akademik yapılanmasına yönelik 20 Ocak Cuma günü başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 akademik ve idari personelin emniyetteki işlemleri dün tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 22'si çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 11'i ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.
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