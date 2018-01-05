İtiraflar sivil imamı ortaya çıkarttı

Özkan ARSLAN/ANKARA,() - FETÖ'cü olduğunu itiraf ederek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın itirafları sonucu halen Mersin'de bir okulda öğretmenlik yapan sivil imam gözaltına alındı. Öte yandan Akın'a, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kendisiyle irtibata geçtiğini söylediği örgüt üyelerinin tespiti için adliyede fotoğraf teşhisi yaptırıldı.

Yüzbaşı Burak Akın, 28 Aralık 2017'de, Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler'e, FETÖ'cü olduğunu itiraf etmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştı. Bir haftadır Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Burak Akın, bu sabah Ankara Adliyesi'ne getirildi. Akın'la birlikte adliyeye Akın'ın itirafları sonucu gözaltına alınan Yüzbaşı Fuat Söylemez de getirildi. Savcılıkta her iki isme de darbe girişimi sonrası irtibatta bulunduklarını söyledikleri örgüt üyelerinin tespiti için fotoğraf teşhisi yaptırıldığı belirtildi. Ek gözaltı süresi alınan Akın ve Söylemez fotoğraf teşhisinin ardından tekrar emniyete götürüldü.

Savcılık kaynakları, Akın'ın itirafları sonrası yüzbaşılar Fuat Söylemez ile Abdülkadir Koçyiğit'in yanı sıra kendilerinden sorumlu imam olduğunu söyledikleri bir kişinin daha Mersin'de gözaltına alındığını belirtti. Mersin emniyetinde sorgulanan bu kişinin halen aktif görevde bulunan öğretmen olduğu ve önümüzdeki günlerde Ankara'ya getirileceği söylendi.

OPERASYONLAR SÜRECEK

Savcılık kaynakları, Akın'ın, FETÖ'nün mahrem imamlar yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlardan sonra korkuya kapılarak teslim olduğunu değerlendirirken, bu kapsamda gözaltına alınan 16 kişiden 11'inin tutuklandığını 4 kişinin itirafçı olduğunu, bir kişinin de delil yetersizliğinden serbest bırakıldığını açıkladı. Yapılan itiraflar sonrası belirlenen mahrem imamlara yönelik operasyonların süreceği belirtildi.

İFADESİNDE 'BENİ RAHAT BIRAKMADILAR' DEMİŞ

Akın'ın emniyetteki ifadesinde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında örgütün gerçek yüzünü gördüğünü, örgütten uzaklaşmak istediğini ancak kendisini rahat bırakmadıkları için teslim olduğunu söylediği belirtildi. Ek gözaltı süresi alınan ve halen emniyete tutulan Akın, Söylemez ve Koçyiğit'in önümüzdeki hafta savcılığa çıkarılması bekleniyor.



