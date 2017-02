İtfaiyeci eşe Sevgililer Günü hediyesi yangın tüpü

ADANA'da yaşayan 31 yaşındaki Gül Güleç, 15 yıllık itfaiyeci eşi 37 yaşındaki Halil Güleç'e 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi olarak yangın tüpü hediye etti.



Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde iftaiye amiri Halil Güleç, eşi Gül Güleç'in Sevgililer Günü sürpriziyle duygulu anlar yaşadı. Eşinin iş arkadaşlarıyla konuşup bir restorantta yemek organize eden Gül Güleç, yıllardır yangınlarla boğuşan eşine Sevgililer Günü'nde yangın tüpü hediye etti. İtfaiyeci eşi olmanın zor olduğu ve eşinin işte olduğu her gün aklının onda kaldığı belirten Gül Güleç, "Eve geldiğinde bayrammış gibi her zaman bunu yaşıyoruz. Her mesleğin olduğu gibi itfaiyecilerinde zor anları var. İtfaiyeci eşi olduğum için, eşime en uygun hediyeyi yangın tüpü olarak düşündüm ve hediye ettim" dedi.

Eşinin hadiyesi karşısında duygulanan Halil Güleç, "İtfaiyecinin hediyesi demek ki yangın tüpü olurmuş. Sevgililer günü aslında, yılda bir var olan bazen anılarımızı paylaştığımız, bir hediye verdiğimiz, romantizm yaşadığımız, evlilikleri renklendiren bir gün olarak görüyorum" diyerek duygularını anlattı.