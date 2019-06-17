Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

İtfaiye yavru kediyi kurtarmaya çalıştı, anne kedi izledi

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler çalışırken, anne kedi de bölgeden ayrılmadı. Ancak tüm çabalara rağmen yavru kedi bulunduğu yerden çıkarılamadı. Bursa'nın...

İtfaiye yavru kediyi kurtarmaya çalıştı, anne kedi izledi
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler çalışırken, anne kedi de bölgeden ayrılmadı. Ancak tüm çabalara rağmen yavru kedi bulunduğu yerden çıkarılamadı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildidi. Bölgeye gelen ekipler, 3 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna güçlükle indi. Yavru kedi, itfaiyecileri görünce kabloların bulunduğu bölüme saklandı. Kurtarma çalışması sonuç vermeyince itfaiye ekibi havalandırma boşluğundan çıktı. Bu sırada anne kedini de itfaiye ekibinin çalışmasını izlediği görüldü. Yavru kedinin havalandırma boşluğundan çıkması için merdiven bırakıldı. Anne kedi ise, beklemeye devam etti.

FOTOĞRAFLI 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328