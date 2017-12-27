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İtfaiye ve polisin kurtardığı Emir'in tedavisi devam ediyor

Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, () ATAŞEHİR  İnönü Mahallesi Şimşek Sokak'ta bulunan bir gecekonduda dün çıkan yangında küçük bir çocuğu hayatta tutabilme yarışı yaşanmıştı. İtfaiye ekipleri,  evde mahsur kalan 7 yaşındaki...

İtfaiye ve polisin kurtardığı Emir'in tedavisi devam ediyor

Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, () ATAŞEHİR  İnönü Mahallesi Şimşek Sokak'ta bulunan bir gecekonduda dün çıkan yangında küçük bir çocuğu hayatta tutabilme yarışı yaşanmıştı. İtfaiye ekipleri,  evde mahsur kalan 7 yaşındaki Emir Soysuzlar'ı alevlerin içinde çıkarıp müdahale etmişti. kamerasına yansıyan o anlarda dumandan etkilenen küçük çocuk yere yatırılarak oksijen maskesi takıldı. Küçük çocuğu kucağına alan itfaiye eri, siren sesinin geldiği yöne koşmaya başladı. İtfaiye eri yorulunca bir polis memuru, küçük çocuğu kucaklayarak ambulansa ulaştırdı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Ekiplerin ambulansa kadar  taşıdıkları Emir Soysuzlar'ın Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikeye atlattığı öğrenilen küçük çocuğun dumandan etkilendiği ve bir süre daha hastanede tedavi devam edeceği öğrenildi.
Emir'in ölümden kurtarıldığı gecekondu kullanılamaz hale geldi. Bugün Emir'in dedesi, anneannesi ve kız kardeşi evden zarar görmeyen eşyalarını almaya geldi.  Emir'i kurtaran itfaiye ve polis ekiplerine teşekkür eden  Emir'in dedesi Hakan Yüksekova, "İtfaiye eri alevlerin içine girmiş çocuğu yerde emekleyerek bulmuş" dedi.
Emir'in sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren dede, "Doktorlar gözlerinde bir problem var diyor. Kendine geldi, bilinci yerinde, konuşuyor" diye konuştu. Eşyaları hurda kağıt toplayanların almaması için eve geldiğini belirten Yüksekova, "Anne ve babası şu an hastanede" dedi.
Emir'in kız kardeşi Kardelen ise “Yangın çıktığında annemin yanındaydım. Abimi gördüm, çok ağladım çok üzüldüm“ diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

 

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