İtfaiye, kayalıklara sıkışan köpeği kurtardı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nden girdiği yörede 'Tilki deliği' olarak adlandırılan kayalıklar içindeki küçük mağaraya giren ve çıkmayan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Tekirdağ'ın büyükşehir olması ardından mahalleye dönüşen Malkara İlçesi'ne bağlı Elmalı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Selahattin Yazar, hayvanlarını Hamam Kaya Mevkii'ndeki meraya otlatmaya götürdü. O sırada sürüyle birlikte meraya giden köpeği de, gördüğü bir 'tilki deliği'ne girdi. Girdiği delikten çıkamayarak burada sıkışan köpeğini gören Yazar, tüm çabalarına rağmen hayvanı kurtaramadı. Selahattin Yazar, bunun üzerine Malkara İtfaiye İstasyon Amirliği'ni cep telefonu ile arayarak yardım istedi. Bölgeye giden ekipten bir itfaiyeci deliğin içine girerek, güçlükle de olsa köpeği çıkarıp, sahibi Selahattin Yazar'a teslim etti. Yazar da itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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