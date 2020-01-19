İtfaiye erlerine komando eğitimi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- MUĞLA'da itfaiye erleri, göreve komando eğitimleriyle hazırlanıyor. Ekiplerin güç kondisyon eğitiminde boks, ip atlama, mekik, barfiks, şınav, karın kaslarının güçlendirilmesi, balyozla lastiklere vurarak kol kaslarının güçlendirilmesi gibi hareketler yer alıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri; ev, araç, baca, anız ile orman yangınlarının yanı sıra sıkışmalı kazalarda mahsur kalan canlıların kurtarılması ve su baskınları gibi çok sayıda olaya müdahale ediyor. İl genelindeki 38 noktada, 140 araç ve 540 kişilik personelle hizmet veren itfaiye erleri, göreve komando eğitimleriyle hazırlanıyor. Eğitime koşuyla başlayan ekipler, ısınma turlarının ardından güç-kondisyon eğitimi yaparak, olası yangın ve kurtarma çalışmalarına hazır hale gelmeyi hedefliyor. Ekiplerin güç kondisyon eğitiminde boks, ip atlama, mekik, barfiks, şınav, karın kaslarının güçlendirilmesi, balyozla lastiklere vurarak kol kaslarının güçlendirilmesi gibi komandoların eğitiminde yapılan hareketler yer alıyor. İtfaiye ekiplerinin ateşle çevrili çember içinde, iki ucu ateşe verilmiş demirden ağırlık setiyle yaptığı eğitimi ise dikkat çekiyor. Yanan çemberin içinde ağırlık setini kollarını güçlendirmek için hareket ettiren ekipler, uçları ateşe verilmiş seti birbirine atarak, eğitimlerini sürdürüyor. Kurtarma çalışmalarıyla ekipler, olası sıkışmalı kazalara da hazırlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Önleme Şube Müdürü Mahmut Kaya, il genelinin yüzde 68'inin ormanlarla kaplı olduğunu ve birbirinden eşsiz güzelliğe sahip 13 ilçesi bulunduğunu söyledi. Müdür Kaya, "13 grup amirliğimiz ve bunlara bağlı 25 istasyon olmak üzere 38 noktadan hizmet veriyoruz. 540 personelle 140 aracımız bulunuyor. Muğla'nın 2014 yılında büyükşehir statüsü kazanmasının ardından 21 bin, geçen yıl ise 3 bin 800 olaya müdahale ettik. Başkanımız Osman Gürün'ün direktifleri doğrultusunda komşu illerin yardım taleplerine duyarsız kalmadık. 6 yılda 190 bin vatandaşımıza yangın ve afetler konusunda eğitim verdik. İlimizin nüfusunu 950 bin olarak düşünürsek, her 5 kişiden birine eğitim verilmiş anlamına geliyor. Halkımız bilinçlendikçe bizlere ihtiyacı daha az olacak. Kendimizde eğitimlerimizi aksatmıyoruz. Günlük, haftalık ve aylık olarak düzenlenmiş programlara göre sportif faaliyetlerimizi yerine getiriyoruz. Sürekli olarak tatbikatlar düzenliyoruz" dedi.