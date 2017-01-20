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İtfaiye eri dumandan etkilenen kadını sırtında taşıdı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM’un Osmancık İlçesi Hıdırlık Mahallesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alında. Yangında dumandan etkilenen 88 yaşındaki Ayşe Fersis, itfaiye eri tarafından...

İtfaiye eri dumandan etkilenen kadını sırtında taşıdı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM’un Osmancık İlçesi Hıdırlık Mahallesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alında. Yangında dumandan etkilenen 88 yaşındaki Ayşe Fersis, itfaiye eri tarafından sırtına alınarak üçüncü kattaki evden çıkarılarak ambulansa ulaştırıldı.
Yangın bugün Çorum'un Osmancık İlçesi Hıdırlık Mahallesi'nde meydana geldi. Baca kurumlarından çıktığı sanılan yangında alevler bir anda yükselmeye başladı. Evin tüm odaları dumanla kaplandı. Bu sırada üçüncü kattaki evde yalnız olan Ayşe Fersis'de dumandan etkilendi. İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Bir itfaiye eri de dumandan etkilenen 88 yaşındaki kadını, sırtına alarak apartmandan aşağıya indirip sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde hazır bekleyen ambulansa bindirilen alınan kadın ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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