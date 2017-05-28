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İşyerinde çıkan yangın korkuttu

ADANA,() - Adana'da, cep telefonu ve yedek parça eşyalarının satıldığı bir işyerinde çıkan yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangın, saat 04.00 sırılarında,Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt  Mahallesi Karaafat caddesi'nde...

İşyerinde çıkan yangın korkuttu

ADANA,() - Adana'da, cep telefonu ve yedek parça eşyalarının satıldığı bir işyerinde çıkan yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Yangın, saat 04.00 sırılarında,Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt  Mahallesi Karaafat caddesi'nde meydana geldi.İddiaya göre,iş yerinden duman çıktığını fark eden vatandaşlar,durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Sevk edilen itfaiye ekipleri, işyerinin kepengi ve camını balyoz ile  kırarak ve içerde bulunan sandalye ve diğer eşyaları çıkarıp yangına müdahale etti. İşyerinde çıkan yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndüren itfaiye ekipleri, daha sonra işyeri içerisindeki  dumanı tahliye etti.
Yangın nedeniyle iş yerinde büyük hasar oluşurken,çevre evlerde bulunan bazı kişiler dumandan rahatsız olunca evlerinin damına ve sokağa çıktı. İşyeri sahibini tanıyanlar telefonla arayarak yangını haber vermek için aramalarına rağmen ulaşamadı. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonun da yangının elektrik kontagından çıktığını tespit etti. İşyerinin hemen karşısındaci camiye sabah namazı kılmak için gelenler çıkışta ekiplerin çalışmalarını merakla izledi.

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