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İsviçre devlet televizyonu, trafik güvenliği haberi için Aydın'da

İSVİÇRE devlet televizyonu SRF'de yayınlanan 'Idea' (Fikir) programının yapımcısı Ruth Bosart, Aydın'daki yenilikçi trafik uygulamalarını yerinde görmek için kente geldi. Bosart, fikirlerini almak için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı...

İsviçre devlet televizyonu, trafik güvenliği haberi için Aydın'da
İSVİÇRE devlet televizyonu SRF'de yayınlanan 'Idea' (Fikir) programının yapımcısı Ruth Bosart, Aydın'daki yenilikçi trafik uygulamalarını yerinde görmek için kente geldi. Bosart, fikirlerini almak için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'yla da söyleşi yaptı.
Aydın'da uygulanmaya başlanan üç boyutlu yaya geçidi ve yeni trafik sistemlerini görmek için geldiklerini söyleyen Ruth Bosart, projenin çok yenilikçi olduğunu vurguladı. Bosart, "Türklerin trafik güvenliğine yeni yaratıcı düşüncelerle nasıl yaklaştığını görmek istedik" diye konuştu.
Haber programlarında çoğunlukla negatif haberlerin yer aldığını söyleyen Ruth Bosart, cuma günleri yayınlanan ve yenilikçi fikirlerle pozitif düşüncelere dayalı haberlerin öne çıkarıldığı 'Idea' (Fikir) programını yaptıklarını söyledi. Programında 3 boyutlu yaya geçidi gibi yenilikçi fikirleri işledikleri söyleyen Bosart, "Türkiye'nin trafik kazalarıyla ilgili çok başarılı bir geçmişinin olmadığını araştırmalarımda öğrendim. Trafik kazalarında binlerce insan hayatını kaybediyor. Türkiye'nin bu problemine bu kadar yapıcı ve yaratıcı şekilde yaklaşan belediye başkanıyla tanışmak ve Aydın'da bu konuyla nasıl ilgilendiğini görüntülemek üzere geldik" diye konuştu.
Programın 13 Nisan'da yayınlanacağı belirtildi.

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