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İstismardan tutuklanan CHP üyesine ihraç süreci

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () – ANTALYA’nın Manavgat İlçesi’nde geçen hafta çocuk istismarı suçundan tutuklanan yerel gazete sahibi ve CHP üyesi R.M.’nin partiden ihraç edilmesi için CHP İl Başkanlığı’nca...

İstismardan tutuklanan CHP üyesine ihraç süreci

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () – ANTALYA’nın Manavgat İlçesi’nde geçen hafta çocuk istismarı suçundan tutuklanan yerel gazete sahibi ve CHP üyesi R.M.’nin partiden ihraç edilmesi için CHP İl Başkanlığı’nca disiplin süreci başlatıldığı açıklandı.
Manavgat’ta 10 Ocak’ta çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan yerel gazete sahibi R.M.’nin üyesi olduğu CHP’den ihraç edilmesi için disiplin süreci başlatıldı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, “Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde yürütülen ‘çocuk istismarı’ soruşturmasıyla, gazetecilik mesleği veya siyasi kurumlar arasında bir bağ kurulmaya çalışılması, temel hukuk bilgisinden ve gazetecilik ahlakından yoksunluğun göstergesidir. Partimizin; yargıya intikal etmiş bu olayla ve tutuklanan şahısla, şahsın parti üyesi olması dışında hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından, soruşturmada tutuklanan R.M.’nin üyesi olduğu CHP Manavgat İlçe Başkanlığımız ve Antalya İl Başkanlığımız, derhal disiplin sürecini başlatmıştır. Adı geçen şahıs, tedbirli olarak, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiş durumdadır” ifadelerine yer verdi.
Olayın üstünün örtülmeye ya da adı geçen kişinin korunmaya çalışılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı kaydedilen açıklamada şöyle denildi:
“Adli soruşturma yürümektedir. Partimiz de disiplin sürecini yürütmektedir. Tüm bunlar ortadayken; suçun şahsiliği ilkesi yok sayılarak, olayı bir partiye veya bir meslek alanına mal etmeye çalışmak, karalama çabasından öte bir anlam taşımaz, taşımayacaktır. Partimizin tüzel kişiliğini hedef alan, hakaret ve gerçek dışı unsurlar içeren haberlerle ilgili de gereken hukuki süreç başlatılacaktır.”

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