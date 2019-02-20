İstinye'de inşaatın istinat duvarı çöktü (1)

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul - SARIYER İstinye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte yol kenarındaki bir konteyner inşaat alanına yuvarlandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken itfaiyenin incelemesi sürüyor.
(FOTOĞRAF)
Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul - SARIYER İstinye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte yol kenarındaki bir konteyner inşaat alanına yuvarlandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken itfaiyenin incelemesi sürüyor. (FOTOĞRAF)
20 Şubat 2019 Çarşamba 08:46
Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul - SARIYER İstinye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte yol kenarındaki bir konteyner inşaat alanına yuvarlandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken itfaiyenin incelemesi sürüyor.
(FOTOĞRAF)
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