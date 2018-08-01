İstinat duvarını tuvale dönüştürdüler

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, karayolu üzerinde yer alan 147 metre uzunluk ve 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, Kamusal Alanda Sanatsal Topluluğu (KSANTİST) üyelerince resimlerle süslendi.Marmaris- İçmeler Karayolu'nun 11'inci kilometresinde yer alan, 147 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, KSANTİST üyelerince tuvale dönüştürüldü. Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, topluluğa boya temin etti. Duvar boyama sanatçıları Serdar Akpınar, Güçlü Kamberler, Selin Yükselsoy ve Kübra Şirinyurt, 2 ay boyunca istinat duvarına resimler çizdi. Yapılan çizimlerde dünyaca ünlü 'Marmaris Semenderi', 'karakulak', 'bisiklet yolları', 'Marmaris Kalesi', 'Çam ağacı', 'arı', 'Turgut Şelalesi', 'Kız Kumu Plajı', 'dağ keçisi', 'caretta caretta kaplumbağası' gibi yöre sembollerini yer aldı. Ayrıca İlçe Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından istinat duvarının çevresine 500 çeşit bitki dikildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren KSANTİST kurucusu Kübra Şirinyurt, "Halkın sanatla sokakta yan yana olabileceği, 'kentsel iyileştirmede sanatın rolü' adı altında bir çalışma yaptık. Konu olarak Marmaris'in özelliklerini bir araya toplayalım istedik. Belediye Başkanı Ali Acar başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Acar ise, "Şehrimizde bu tür çirkin görüntüleri ortadan kaldırmak ve doğal güzellik katmak için sanatçılarımızın desteğiyle projelerimizi hayata geçiriyoruz. İlçemize misafire gelenler, çevrelerine baktıklarında bu tür güzellikler görmesini istiyoruz" dedi.

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