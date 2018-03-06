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İstinat duvarı yıkılan apartman mühürlendi, aileler yakınlarına misafir oldu

İZMİT'te, önceki gece yoğun yağmur yağışı sonrasında istinat duvarı üzerine çöken 5 katlı bina mühürlenirken, yanında bulunan iki bina da güvenlik amacıyla boşaltıldı. Apartmanın bir dairesinde yaşayan Suriyeli 14 kişi, belediyenin misafirhanesine yerleştirildi, diğer aileler ise yakınlarına misafir oldu.

İstinat duvarı yıkılan apartman mühürlendi, aileler yakınlarına misafir oldu
İZMİT'te, önceki gece yoğun yağmur yağışı sonrasında istinat duvarı üzerine çöken 5 katlı bina mühürlenirken, yanında bulunan iki bina da güvenlik amacıyla boşaltıldı. Apartmanın bir dairesinde yaşayan Suriyeli 14 kişi, belediyenin misafirhanesine yerleştirildi, diğer aileler ise yakınlarına misafir oldu.

Önceki gece, yoğun yağmur yağışının ardından Serdar Mahallesi Girgin Sokak'ta bulunan 5 katlı Girgin Apartmanı'nın arkasındaki istinat duvarından sesler gelmeye başladı. Büyük korku yaşayan apartman sakinleri binayı boşalttı. İstinat duvarı bir süre sonra büyük bir gürültü ile çökerken, apartmanın duvarları hasar gördü. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ve İzmit Belediyesi ekipleri, incelemede bulundu. Apartman sakinleri yakınlarına misafir olurken, bir dairede yaşayan Suriyeli 14 kişi ise belediyenin Geçici Barınma Evi'ne gönderildi. Girgin Apartmanı'nın yanındaki, 8 daire bulunan iki bina ise güvenlik amacıyla boşaltıldı.

İki gündür eve giremedikleri için mağdur olduklarını söyleyen Nuri Kenar, "Ben fabrikada çalışıyorum, iki günden beri eve giremiyoruz. Herkes gitti. Biz de kardeşimizin evine taşındık. Suriyeliler vardı, onları belediyenin misafirhanesine gönderdiler. Bu bina yaklaşık 38 senelik, istinat duvarı da aynı. Bina tamamen boşaltıldı. Bu binada en kolay iş yapıldı, mühürleme. 'Teli sar yazıyı yaz' bitti. Hani icraat ? Bu betonlar temizlense, burada oturulabilir" dedi.

Şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmadığını ifade eden Okan Çakar ise "Fiili bir çalışma değil de, resmi bir çalışma başlatıldı. Dün mühürleme işlemi yapıldı. Bir an önce bize de bilgi verilmesini arzu ediyoruz. Şu anda bizim apartman ve arkasında bulunan iki bina ile birlikte toplam 18 daire var. Aileler mağdur durumda. Bir an önce bu işlerin faaliyete geçip bizlerin rahatlatılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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