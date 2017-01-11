İstinaf Mahkemesi Rüzgar Çetin'in cezasını 7 yıl 6 aya çıkardı



Yüksel KOÇ-Arzu KAYA /İSTANBUL,() İSTİNAF Mahkemesi, yaptığı trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün ölümüne neden olan Rüzgar Çetin'in aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezasını kaldırarak 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Rüzgar Çetin'in ehliyetine 2 yıl süre ile el konulmasına karar veren İstinaf Mahkemesi, Çetin hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını da kaldırdı. Kararın kesinleşmesi durumunda Çetin tekrar cezaevine girecek ve 13 ay daha cezaevinde kalacak.



İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Beşiktaş'ta 29 Ocak 2016 tarihinde saat 02.10'da yaptığı trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün ölümüne, polis memuru Emre Tetik'in de yaralanmasına neden olduğu gerekçesi ile "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına" neden olduğu gerekçesi ile 6 yıl 3 aylık hapis cezasına çarptırılan Rüzgar Çetin'in İstinaf Mahkemesi'ndeki yargılanmasına başlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya Rüzgar Çetin ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Hasan Dicle, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının hem sanık Rüzgar Çetin'in avukatları hem de duruşma savcısı tarafından istinaf edilmesi nedeniyle bu yargılamanın yapıldığını söyledi. Başkan Dicle, savcının sanığa verilen cezayı az bulduğunu, sanığın daha fazla cezalandırılması için kararı istinaf ettiğini söyledi.

'AYYAŞ ŞOFÖR SÖYLENİYOR...'

Savunması sorulan Rüzgar Çetin, olay olduğundan beri aynı üzüntüyü yaşadığını belirterek, "Ben olay olduktan sonra bugüne kadar ilk günkü gibi hep aynı üzüntüyle yaşadım. Bunu da ömür boyunca unutmayacağım. Kaza yapacağımı bilmem mümkün değildi. Trafik olan bir yolda 30-40'la ilerliyordum. Aşırı hız, aşırı alkol söyleniyor. Olmayan şeyler söyleniyor. Ayyaş şoför söyleniyor, hiçbiri doğru değil. Bir kadeh almıştım. Bunun da yasal sınırların içinde olduğunu varsayıyorum. Sonuçta kazaya sebebiyet verecek oranda değildi" dedi.

'GERÇEKTEN BİR ŞEKİLDE HAKSIZLIĞA UĞRADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM'

Çetin savunmasını şöyle sürdürdü:

"Gerçekten ben bir şekilde haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Taman ben bir kaza yaptım ama bunu önceden bilmem mümkün değildi. Gazetelere terörist, katil gibi yansıtıldım. İnsanlar bana nefretle bakıyor, sokağa çıkamıyorum. Ticaret hayatım bitti. Mağdur oldum. Cezaevinde kaza yapmış kişiler teker terek tahliye olurken bana, 'sen ünlüsün, senin işin zor, biz çıkarız sen çıkamazsın' diye söylüyorlardı."

'ALLAH RAZI OLSUN O İNSANLAR BÜYÜKLÜK GÖSTERİP BENİ AFFETTİLER'

"Çıktığımda beri araştırıyorum. Türkiye'de bugüne kadar verilmiş en ağır cezalardan birini almış bulunmaktayım. Yargıtay kararı okuyorum, genel kurul kararlarını okuyorum. Hala da az ceza almışım gibi psikolojik baskı uygulanıyor. Sokağa çıkamıyorum. Ben çok üzgünüm. Allah razı olsun o insanlar büyüklük gösterip beni affettiler."

Söz alan Rüzgar Çetin'in Avukatı Mehet Uysal, yerel mahkemenin müvekkiline alt sınırdan uzaklaşarak ceza verdiğini belirterek, " İlk derece mahkemesinde suçun nitelemesinde yanılgıya düşülmüştür. Basit taksir yerine bilinçli taksir uygulaması yapılmıştır. Fazla ceza takdir edilmiştir. Sonuç olarak ilk derece mahkemesinin kararının bozulmasını, müvekkilin hukuksal durumuna uygun bir ceza takdir edilmesini, mümkünse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını, adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

SAVCI BİLİNÇLİ TAKSİRDEN CEZA İSTEDİ

Duruşma savcısı Osman Öktürk, sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, şu ifadelere yer verdi:

"Sanık Rüzgar Çetin'in olay tarihinde sevk ve idaresindeki otomobil ile Ortaköy istikametinden Beşiktaş istikametine doğru Çırağan Caddesi üzerinde seyir halinde trafik ışıklarının bulunduğu kavşağa yaklaştığında bulunduğu en sağ şeritte önce orta şedide geçtiği, daha sonra karşı yönden gelen araçlara ayrılmış olan şeride geçerek karşı yönden gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme aracına aracı ile çarpıştığı, araç içeriinde bulunan görevli polis memurlarından müteveffa İsmet Fatih Alagöz'ün ölümüne, mağdur Emre Tetik'in ise yaşamını tehlikeye sokacak basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek (6) ağır düzeyde kemik kırıkları oluşacak nitelikte yaralanmasına sebebiyet verdiği, alkol ölçüm raporu düzenleniş saati ve bilimsel veriler gözönüne alındığında yasada sanığın güvenli sürüş yeteneğini kaybedilme sınırı olarak belirlenen 1.00 promil düzeyi üstünde alkollü olarak ve hızını mahal şartlarına uyarlamadığı, bilinçli taksirle olarak aracını sevk ve idare ettiği, mağdur emre Tetik'in sanık hakkındaki şikyaetinden vazgeçtiği, tüm dosya münderecatı ve tüm yargılama safahatında anlaşıldığından sanığın sübut bulan eylemine uyan TCK 85/2, 22/3, 53/6, ve 63 maddeleri mucibince tecziyesine karar verilmesi esas talep ve mütalaa olunur."

SON SÖZLERİ SORULDU

Son sözleri sorulan Rüzgar Çetin, esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Çok üzgünüm, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Hayatım boyunca kimsenin bu duruma düşmesini istemem. Takdiri mahkemeye bırakıyorum" dedi.

KARAR OYBİRLİĞİ İLE ALINDI

Karar için duruşmaya kısa bir süre ara veren 11. Ceza Dairesi, Rüzgar Çetin'i oy birliği ile "Taksirle 1 kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına" neden olmak suçundan 6 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Suçun, "Bilinçli taksirle" işlendiğine hükmeden 11. Ceza Dairesi, cezayı yarı oranında arttırarak 9 yıla çıkardı, iyi hal indirimi ile de 7 yıl 6 aya düşürdü.

EHLİYETİNE 2 YIL SÜRE İLE EL KONULDU, YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI

Rüzgar Çetin'in ehliyetine 2 yıl süre ile el konulmasına karar veren 11. Ceza Dairesi, Çetin hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını da kaldırdı.

YARGITAY YOLU AÇIK

Tarafların, İstinaf Mahkemeleri'nin verdiği 5 yılın üstündeki hapis cezalarında Yargıtay'a başvurma hakkı bulunuyor. Rüzgar Çetin, duruşma savcısı veya müştekilerden birinin başvurusu ile dosya Yargıtay'a taşınabilir.

KESİNLEŞİRSE 13 AY HAPİS YATACAK

18 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile İnfaz Yasası'nda 1 Temmuz 2016 tarihinden önce işlenen suçlarda değişikliğe gidildi. Yapılan değişikliğe göre, 1 Tammuz 2016 tarihinden önce işlenen terör suçu dışındaki suçlarda sanıklar, verilen cezanın yarısını yatıyor. Buna göre Rüzgar Çetin'in aldığı 90 aylık ceza, bu değişiklik ile infaz aşamasında 45 aya düşürülecek. Önceden yaklaşık 8 ay cezaevinde kalan Çetin, 37 ay daha cezaevinde yatacak. İnfaz Yasası'na göre Çetin, 37 aylık cezanın son 24 ayını denetimlik serbestlik kapsamında tahliye olabilecek. Kararın kesinleşmesi durumunda Çetin'in cezaevinde geçireceği süre 13 aya inmiş olacak.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beşiktaş'ta 29 Ocak 2016 tarihinde yaptığı trafik kazasında polis memuru Fatih Alagöz'ün ölümüne, Emre Tetik'in de yaralanmasına neden olduğu gerekçesi ile tutuklanan Rüzgar Çetin hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçlarından 2 yıl 8 aydan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında iddianame düzenlendi.

Mahkeme, 5 Ekim 2016 tarihli kararında Rüzgar Çetin'i, "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin da yaralanmasına" neden olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Çetin hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Cezayı az bulan duruşma savcısı Ekrem Şakar ile cezayı çok bulan Çetin'in avukatları istinaf talebinde bulunmuştu.

