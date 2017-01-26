İstinaf Mahkemesi'nden Rüzgar Çetin kararının gerekçeleri

Arzu KAYA/İSTANBUL,() İstinaf Mahkemesi, yaptığı trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün ölümüne neden olan Rüzgar Çetin'in aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezasını kaldırarak 7 yıl 6 ay hapis cezasına çıkarmasının gerekçesini açıkladı.



OLAY ANLATILDI...



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi gerekçeli kararında, olay anlatıldı. Olay anında Rüzgar Çetin'in 107 promil alkollü olduğu, aracını güvenli bir şekilde sevk ve idare edebilecek durumda olmadığı vurgulanan kararda, Çetin'in yola gereken dikkati vermeden sevk ve idaresindeki aracı ile seyir halindeyken öndeki aracı sollamaya çalıştığı, 3 şeritli yolun sağ şeridinden orta şeride geçtiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden Çetin'in sol şeride geçtiği, bu sırada karşı yönden gelen polis aracına çarptığı anlatıldı. Kararda, olay nedeniyle görevi başında olan polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün vefat ettiği ve aynı aracı kullanan diğer polis memuru Emre Tetik'in ise yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığı belirtildi.



NETİCEYİ ÖN GÖRDÜĞÜ HALDE ŞANSINA GÜVENEREK..."



Olayın "Bilinçli taksirle" gerçekleştiği ifade edilen gerekçeli kararda, "Bu hareketlerinin sonucu gerçekleşmesi muhtemel neticeyi ön gördüğü halde kendi tecrübesine, şoförlük yeteneklerine, şeridin boş olduğu ihtimaline güvenerek hareketlerine devam ettiği ancak istemediği neticenin meydana gelmesine neden olduğu kanaatine varılmıştır. Söz konusu olayda sanık neticeyi ön gördüğü halde sırf şansına ve başka etkenlere kendi beceri ve bilgisine güvenerek hareket etmiş ve böylelikle gerçekleşmemesi için gerekeni yapmamak suretiyle bilinçli taksirle hareket etmiştir" cümleleri kullanıldı.



ŞİKAYETTEN VAZGEÇSE DE...



Yargılama aşamasında yaralanan mağdur Emre Tetik'in şikayetten vazgeçtiği ancak bilinçli taksirle işlenen suçlardan şikayet koşulunun aranmayacağı belirtilen kararda, bu nedenle Tetik yönünden açılan kamu davasının düşürülmesine karar verilmediği, Çetin'in "Taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması yoluna gidildiği aktarıldı.



"ÖLEN VE YARALANANIN VAZİFE BAŞINDAKİ POLİS MEMURLARI OLMASI..."



Çetin hakkında hüküm kurulurken dikkate alınan hususları anlatan Ceza Dairesi gerekçeli kararında, "Sanığın olayda tam ve asli kusurlu olması, karşı tarafın kazada bir kusurunun bulunmaması, polis hizmet aracının nizami bir şekilde kendi şeridinde ve rahatlıkla fark edilebilecek tepe lambaları yanar vaziyetteyken seyir halinde bulunması, ölen ve yaralananın vazife başındaki polis memurları olması, kazanın meydana geliş şekli gibi sanığın taksire dayalı kusurunun ağırlığı dikkate alınarak, temel ceza alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle takdiren 6 yıl olarak belirlenmiştir" cümlelerine yer verdi.



CEZADAKİ İNDİRİM GEREKÇELERİ



Eylemin bilinçli taksir altında işlendiği gerekçesiyle cezada yarı oranında artırım yapılarak hapis cezasının 9 yıla çıkarıldığı belirtilen gerekçeli kararda, Çetin'in cezasındaki indirim gerekçeleri de açıklandı. Gerekçeli kararda, "Sanığın kazadan sonra olay mahallini terk etmemesi, olaydan sonra ve duruşma sırasındaki iyi hali, pişman olduğunu dile getirmesi, mağdurların şikayetten vazgeçmeleri ve cezanın sanık üzerindeki olası etkilerinin lehine takdiri hafifletici sebep sayılarak cezasından indirim yapılmıştır" denildi.



7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI...



Çetin'in sonuç olarak 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildiği anlatılan gerekçeli kararda, hakkında konulan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ve ehliyetine de 2 yıl süreyle el konulmasına karar verildiği belirtildi.



