İstinaf Mahkemesi, darbe girişimi gecesi imama pala ile saldıran sanığın cezasını indirdi

İSTANBUL,İSTİNAF Mahkemesi, darbe girişimi gecesi sela okuyan imama pala ile saldırarak yaralayan Zeki Türkeri'ye, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 12 yıl 6 aylık hapis cezasını kaldırarak, sanığı "Kasten yaralama" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, ayrıca sanığa üç ayrı suçtan verilen 7 yıl 3 ay 2 günlük hapis cezasını ise onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Fatih'te Mihrişah Hacıkadın Camisi'nde sela okuyan imam Adem Tunaoğlu ve cami cemaatinden Nihat Altın'a pala ile saldırarak yaralayan Zeki Türkeri'ye, 4 ayrı suçtan verilen 19 yıl 9 günlük hapis cezasına ilişkin yapılan İstinaf başvurularını karara bağladı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 17 Mart 2017 tarihli kararı sonrası tarafların İstinaf başvurusu üzerine dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, bugüne duruşma günü verdi. Bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Zeki Türkeri ve müşteki mağdur Nihat Altın ile tarafların avukatları katıldı.

Söz alan sanık Zeki Türkeri, başkalarının saldırısına uğradığı için camiye yöneldiğini, , "Sizin devriniz bitti" şeklinde beyanda bulunmadığını, tersine, "Neden sela vermiyorsunuz" diyerek sitem ettiğini söyledi. Yaşananlardan dolayı mağdur taraftan özür dilediğini belirten Türkeri, "Olay günü darbeye destek amaçlı eylemde bulunmadığım gibi, Cumhurbaşkanının talimatıyla darbeyi önlemek için sokağa çıktım. Anlık gelişen olaylarda kendimi korumaktı amacım. Uzun süredir tutukluyum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Olay gecesi talimat üzerine sela okuduğunu söyleyen imam Adem Tunaoğlu, "Diğer müşteki ile birlikte camide oturduğumuz sırada sanık geldi. Elinde pala ile küfürler edip sela okumamıza kızdı. 'Sizin devriniz bitti' anlamında sözler söyledi. Daha sonra görüntülerde olduğu gibi bize saldırdı, şikayetçiyim" dedi.

SAVCI KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı Enis Luş, yerel mahkemece sanığa, "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına hareket etmek", "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından verilen cezaların usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, bu cezaların onanmasını istedi. Savcı Luş, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanığa, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 12 yıl 6 aylık cezanın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek sanığa bu suçtan verilen cezanın kaldırılmasını istedi.

Savcı Luş, "Katılan Nihat Altın beyanında sanığın kendisine vurması sonucunda başından yaralanınca, sanığın kendisini bıraktığını ifade etmiştir. Sanığın yaralama eylemini gerçekleştirdikten sonra kendi iradesi ile eylemi sonlandırdığı anlaşılmaktadır. Öldürme kastıyla hareket eden kişinin kendi iradesi ile bir kere vurup yaralama eylemini meydana getirdikten sonra eylemini sonlandırması düşünülemez. Bu nedenle sanık hakkında, 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün kaldırılarak, 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep olunur" dedi.

'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS' SUÇU 'KASTEN YARALAMAYA' ÇEVRİLDİ

Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan İstanbul 2. Bölge Adliye Mahkemesi, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanığa, "Silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "Kasten yaralama" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından verilen 7 yıl 3 ay 2 günlük hapis cezasını usul ve yasaya uygun bularak onadı.

19 YIL 9 AYLIK CEZASI 12 YIL 10 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme, yerel mahkemece sanığa, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 12 yıl 6 aylık hapis cezasını ise kaldırarak, sanığı, "Kasten yaralama" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı. Böylece sanık 4 ayrı suçtan toplam 12 yıl 10 ay 17 gün hapis cezası ile cezalandırıldı.

NE OLMUŞTU?

FETÖ'nün darbe girişimi gecesi Fatih'te Mihrişah Hacıkadın Camii'sine giden Zeki Türkeri'nin, cami imamı Adem Tunaoğlu ve yanında bulunan Nihat Altın'a hakaret ettiği, sela okuduğu için tepki gösterdiği ve elindeki pala ile ikisini de yaraladığı iddia edilmişti. Gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan Türkeri tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında hazırlanan iddianamede, Türkeri'nin, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Kasten öldürmeye teşebbüs etmek" ve "Hakaret" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet, 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Davanın düştüğü İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Mart 2017 tarihli karar duruşmasında Türkeri'yi, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten yaralama" ve "Kamu görevlisine görevinde dolayı hakaret etmek" suçlarından 19 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmış, sanık ve müştekiler kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı.