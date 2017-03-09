İstinaf Mahkemesi Balyoz mağduru Tuğamiral Türkmen'e 434 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti



Yüksel KOÇ/İSTANBUL,() İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemece Balyoz davasından yaklaşık 32 ay tutuklu kalan emekli Tuğamiral Ahmet Türkmen'e verilen 12 bin 649 liralık maddi ve 300 bin liralık manevi tazminata ilişkin kararı kaldırarak yeni bir karar oluşturdu.

İstinaf Mahkemesi, 12 bin 649 liralık maddi tazminatı 304 bin liraya yükseltirken, 300 bin liralık manevi tazminatı ise 130 bin liraya düşürdü. İstinaf Mahkemesi, davalı hazinenin bu tutarları, Türkmen'in tutuklandığı tarih olan 11 Şubat 2011 tarihinde itibaren işleyecek faizi ile ödenmesine hükmetti.



Balyoz davası kapsamında 11 Şubat 2011 tarihinde tutuklanan, 9 Ekim 2013 tarihinde serbest kalan, ardından da beraat eden emekli Tuğamiral Ahmet Türkmen, Avukatı Naim Karakaya aracılığı ile Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, Devlet Hazinesi aleyhine 610 bin 697 liral maddi, 1 milyon lirası da manevi olmak üzere toplam 1 milyon 610 bin 697 liralık tazminat davası açtı.

YEREL MAHKEMEDEN 312 BİN LİRALIK TAZMİNAT KAZANDI

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Ekim 2016 tarihinde yapılan duruşmada Türkmen'in tazminat talebini kısmen kabul etti. Mahkeme, davalı Devlet Hazinesi'nin davacı Türkmen'e 12 bin 649 lira maddi, 300 bin lira da manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Taraflar kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın gönderildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, davanın duruşmalı görülmesine karar verdi.

Dün görülen duruşmaya, davacı Türkmen ve Avukatları Naim Karakaya ile Yiğit Gökçehan Koçoğlu ve Devlet Hazinesi'nin Avukatı Tugay Kurnaz katıldılar.

Türkmen'in Avukatı Naim Karakaya, müvekkilinin uzun süre tutuklu kaldığını belirterek, "Bu tutuklamadan dolayı annesi kalp krizi geçirip üzüntüden vefat etmiş, babası da felç olmuştur. Dilekçemizde belirttiğimiz gibi hükmedilen tazminat miktarı yetersizdir. Bu tazminat miktarının caydırıcı olması için yüksek olmasını talep ediyoruz" dedi.

'TUTUKLANMASAYDIM KORAMİRAL RÜTBESİNE YÜKSELECEKTİM'

Balyoz davasının mağduru olduğunu söyleyen davacı Türkmen, "Tutuklandığım zaman Denizaltı Filo Komutanlığı'nda amiral idim. Eğer tutuklanmasaydım daha üst rütbelere terfi edecektim. Açıkça tasfiye için yapılmış hukuksuzluk vardır. Zamanın Cumhuriyet Savcıları bunu bilerek planlamışlardır. Bu konuyla ilgili cemaat aleyhine açılan 2016 tarihli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin bazı bölümlerinden anlaşılacağı üzere; cemaat kendinde olmayan komutanları tasfiye etmek için kumpas planları yapmıştır. Bunlar kamuoyunda bilinmektedir. Bu örgütün amacı belirttiğim gibi kendinde olmayanları tasfiye etmektir. Ben de bu tasfiye edilenlerden biriyim. Benim emsalim olan 3 arkadaşım Koramiral rütbesindedir. Ben de en az Koramiral rütbesine yükselecektim" dedi. Türkmen, yerel mahkemece verilen tazminat tutarlarının yükseltilmesini istedi.

Duruşma savcısı Osman Öztürk, esas hakkında verdiği mütalaasında, davacı Türkmen'in talep ettiği maddi tazminat tutarının bilirkişi raporu doğrultusunda verilmesini, manevi tazminata ilişkin kararın da sebepsiz zenginleşmeye neden olmayacak şekilde mahkeme heyeti tarafından belirlenecek bir tutar oranında ödenmesini istedi.

İSTİNAF 434 BİN LİRALIK TAZMİNATA HÜKMETTİ

19. Ceza Dairesi Başkanı Hasan Dicle, kısa bir aradan sonra verdikleri kararı açıkladı. 19. Ceza Dairesi, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kurulan hükmü kaldırarak yeni bir hüküm oluşturdu. Daire, yerel mahkeme tarafından verilen 12 bin 649 liralık maddi tazminat tutarını 304 bin TL'ye yükseltirken, 300 bin liralık manevi tazminat tutarını da 130 bin liraya indirdi. Daire, davalı Devlet Hazinesi'nin bu tutarları, davacı Türkmen'in tutuklandığı tarih olan 11 Şubat 2011 tarihinde itibaren işleyecek yasal faizi ile ödenmesine hükmetti.

YARGITAY YOLU AÇIK

Dosya tutarı 40 bin TL'nin üstünde olduğundan, tarafların bu kararı Yargıtay'a taşıma hakları bulunuyor.



