İstinaf Mahkemeleri'nin 4 ayda 15 bin dosyanın 11 bini karara çıktı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () GEÇTİĞİMİZ yıl 20 Temmuz ayında açılan ve Eylül ayından itibaren dosya kabul etmeye başlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne, (İstinaf Mahkemeleri) 31 Aralık 2016 tarihine kadar 15 bin 218 dosya geldi. Bu dosyalardan 11 bin 416'sı hakkında karar verilirken, 3 bin 802'si 2017 yılına devretti.

İstanbul 18. Ceza Dairesi ve 9. Hukuk Dairesi ile 19. Hukuk Dairesi, 2016 yılı içinde gelen tüm dosyalar hakkında karar vererek, 2017 yılına sıfır dosya ile girdiler.

9 İLDEN DOSYA GELİYOR



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf Mahkemeleri) 23'ü ceza, 37'si hukuk olmak üzere 60 daireden oluşuyor. 60 daire, Eylül 2016 tarihinde itibaren İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa'yı kapsayan 9 ilden dosya kabul etmeye başladı.

15 BİN 218 DOSYANIN 11 BİN 386'SI KARARA ÇIKTI

Eylül 2016'dan 31 Aralık 2016 tarihine kadar geçen 4 aylık süre zarfında İstanbul Bölge Adliye Mahkesi'ne toplam 15 bin 218 adet ceza ve hukuk dosyası geldi. Bu dosyalardan 11 bin 416 adedi 31 Aralık tarihi itibari ile karara çıkarken kalan 3 bin 802 adedi de 2017 yılına devretti.

CEZA DOSYALARI ÇOĞUNLUKTA

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gelen dosyaların çoğunluğu ceza dosyalarından oluştu. 23 adet ceza dairesine gelen dosyaların sayısı 9 bin 249. Bu dosyalardan 7 bin 191'i yıl içinde karara çıkarken, kalan 2 bin 58 adedi de 2017 yılına devretti.

37 adet hukuk dairesine ise toplam 5 bin 696 adet dosya geldi. 9 ilden gelen bu dosyalardan 4 bin 225 addi yıl içinde, kalan bin 744 adedi de 2017 yılına devretti.

EN ÇOK DOSYA 'HAKARET' SUÇLARINA BAKAN DAİREYE GELDİ

İstinaf Mahkemesi'ne en çok dosya, "Hakaret, haksız fiil ve insan ticareti" suçlarına bakan 23. Ceza Dairesi'ne geldi. Bu daireye gelen dosya sayısı 603 adet. Bu dosyalardan 475'i yıl içinde karara çıkarken, 128'i 2017'ye devretti.

İkinci sırayı ise, "Parada sahtecilik, mühürde sahtecilik ve etkin pişmanlık" suçlarına bakan 17. Ceza Dairesi aldı. Bu daireye toplam 570 dosya geldi. Bunlardan 346'sı yıl içinde karara çıkarken, 224 adedi 2017 yılına devretti.



EN AZ DOSYA 'KASTEN ÖLDÜRME' DAİRESİNE GELDİ

Ceza daireleri içinde en az dosya, "Kasten adam öldürme" suçlarına bakan 1. Ceza Dairesi'ne geldi. Bu daireye yıl içinde 169 adet dosya geldi. Bu dosyalardan 151 adedi yıl içinde karara çıkarken, kalan 18'i 2017 yılına devretti.

470 DOSYANIN 469'U YARGITAY'A GİTMEDEN KESİNLEŞTİ

Resmi Belgede Sahtecilik suçlarına bakan İstanbul Bölge Adliyesi 18. Ceza Dairesi, 31 Aralık tarihine kadar gelen 470 adet dosyanın tamamında karar vererek, 2017 yılına sıfır devirle girdi. Karar verilen 470 adet dosyanın 469 adedi kesinleşirken, 1 adet dosya Yargıtay'a taşındı.

HUKUKTA BİRİNCİLİK İŞ DAVALARINA BAKAN DAİREDE

Hukuk mahkemelerinde ise birincilik, "İş" davalarına bakan 25. Hukuk Dairesi'nin. Bu daireye 4 ayda 9 ilden 341 dosya geldi. Bu dosyalardan 133'ü 2016 yılında karara çıkarken, 208'i 2017 yılına devretti. Hukuk dairelerinde en az dava ise "Kamulaştırma" dosyalarına bakan 6. Hukuk Dairesi'ne geldi. Bu daireye yıl içinde toplam 28 dosya gelirken, bu dosyalardan 25'i 2016 yılında karara çıktı. Kalan 3 dosya ise 2017 yılına devretti.

HUKUKTA İKİ DAİRE YILI 'SIFIR' DEVİRLE KAPATTI

İstanbul Bölge Adliyesi 9. Hukuk Dairesi ve 19. Hukuk Dairesi de 2017 yılına 'sıfır' devirle girdi. Trafik kazalarından kaynaklı tazminat ve sigorta hukukunu içeren davalara bakan 9. Hukuk Dairesi, gelen 34 dosyanın 34'ü hakkında karar vererek 2017 yılına dosya bırakmadı. Sözleşme ve Tüketici Hukuku'ndan kaynaklı uyuşmazlıklara bakan 19. Hukuk Dairesi de gelen 92 dosyanın 92'sini de karara bağlayarak 2017 yılına 'sıfır' devirle girdi.





