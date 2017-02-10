İstinaf mahkemeleri için yasa değişikliği geliyor (2)

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNİ ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Antalya'da yarın Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılışı yapılacak olan Bölge Adliye Mahkemesi'ni ziyaret etti. Bakan Bozdağ burada Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yöneticileri ve yargı mensuplarıyla bir toplantı yaptı.

Bakan Bekir Bozdağ, "İstinaflar gerçekten Türk tarihinde büyük bir yargı reformunun adıdır. 20 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Türk yargısı cumhuriyetin başında yapılan büyük devrimden sonra ikinci tarihi reformu hayata geçirmeyi başarmıştır. Bunun adı istinaf reformudur. Çok net söylüyorum, istinaf mahkemeleri Türk yargı sistemi içerisinde sahip olduğu yasal yetki ve görevler bakımından ele alındığında Yargıtay ve Danıştay'dan daha etkin mahkemelerdir" dedi.

REFERANDUM 16 NİSAN'DA

Bekir Bozdağ, Türkiye'nin 16 Nisan'da gerçekleştireceği referandum kapsamında yargı alanında yapılan büyük değişikliklerden kısaca bahsetmek istediğini belirterek, şöyle dedi:

"Anayasa değişikliğine ilişkin maddeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün onaylamasıyla da halk oylaması süreci başladı. Esasında bu değişiklik bir yandan çift başlı bir yürütmeyi ortadan kaldırıp, yasama ve yürütmeyi birbirinden tam ayırıp, birbirine karşı tam bağımsız hale getirirken yargı alanında da çok büyük bir tarihi adımı içermektedir. Yargıda da çift başlılığı ortadan kaldırmaktadır. Türk yargısı, Türk yürütmesi gibi çift başlı bir yapıdaydı. Bildiğiniz gibi bir yandan Askeri Yargıtay var, bir yandan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi var, bir yandan adli Yargıtay ve Danıştay var. Sanki Türkiye iki ayrı devlet, iki ayrı yargılama, iki ayrı yargılama usulü, iki ayrı mahkemesi olan bir ülke görünümünde. Askerler suç işlediğinde onları yargılayacak ceza mahkemeleri ayrı, onlara uygulanacak usul ayrı. Siviller suç işlediğinde onları yargılayacak ceza mahkemeleri, onlara uygulanacak usul, bunun temyiz mercii ayrı. Anayasa tek, yargıya baktığınızda tek yargı yok. Hukukta yargı birliğini sağlamak hukuk devletinin en önemli vasıflarından biridir."

HSYK'DA CUMHURBAŞKANINA VERİLEN YETKİ YENİ DEĞİL

En önemli değişikliklerden birinin de HSYK üyelerinin sayısı, seçim usulü ve yüksek kurulun çalışmasındaki yapılan değişiklikler olduğunu anlatan Bozdağ, "Seçim iki türlü olacak. 4 üye sayın cumhurbaşkanı tarafından seçilecek. 3'ü adli, 1'i idari yargıdan seçilecek. Geri kalan üyelerden 7'si TBMM tarafından seçilecek. Bunların 3'ü avukatlar ve yüksek öğretim üyeleri arasından, 3'ü Yargıtay, 1'i de Danıştay üyeleri arasından seçilecek. Cumhurbaşkanı mevcut 22 HSYK üyesinin bugün 4 üyesini seçiyor. Dolayısıyla cumhurbaşkanına verilen seçim yetkisi yeni değil ve öncekinden kapsamlı değildir" dedi.

TBMM'DE 7 ÜYE EN AZ ÜÇ PARTİNİN UZLAŞMASIYLA SEÇİLEBİLİR

Değişikliğin TBMM'nin seçimi şeklinde olacağını belirten Bakan Bozdağ, “Burada da büyük bir yanlış anlama var. 'İktidar çoğunlukta, cumhurbaşkanı 4'ünü atayacak, zaten mecliste de çoğunluğu var kalanını da oradan seçecek. HSYK üyelerinin tamamı cumhurbaşkanının dediği kişilerden oluşacak.' Bunu söyleyenler yalan söylüyor. TBMM'nin seçeceği üyeleri 3'te 2 oy çokluğuyla seçme zorunluluğu var. Parlamento 600 kişiden oluşuyor, 3'te 2'si yani 400 kişi. Anayasa değişiklik oranı da 400 kişi. 400 kişiyi bulursanız anayasayı baştan sona değiştirebiliyorsunuz. Parlamentoda şu an için en az üç parti anlaşmadan HSYK üyelerinin seçimi mümkün değil" diye konuştu.

YARGI YOLU AÇILIYOR

Bakan Bozdağ, yeni Anayasa paketinde cumhurbaşkanının yargılanmasına ilişkin düzenlemeleri de anlattı. Şu anda cumhurbaşkanının resen imzaladığı emir ve kararlara karşı yargı yolunun kapalı olduğunu belirten Bozdağ, "Bu düzenleme cumhurbaşkanının resen imzaladığı emir kararlara karşı yargı yolu açıktır diyor. Artık imzaladığı ne kadar emir ve karar varsa yargının denetime açık olacak" dedi.

HESAP SORULAN CUMHURBAŞKANI

Bugün Türkiye'de cumhurbaşkanının bir sorumluluğu olmadığını da anlatan Bakan Bozdağ, şöyle dedi:

"Anayasanın 105'inci maddesinin son fıkrası, cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetten dolayı TBMM üye tam sayısının 4'te 3'ünün kararıyla suçlandırılabilir. Yani bugün itibariyle 413 milletvekilinin kararıyla. Vatana ihanet suçları hangi suçlar, onu bilen var mı, o da yok. Cumhurbaşkanını suçlandırdınız, yüce divanda yargılandı ve ceza aldı. Cumhurbaşkanlığından düşecek mi düşmeyecek mi. O da belli değil. Ne kadar sürede yargılama bitirilecek o da belli değil. Şimdi hesap sormayı getiriyoruz, hesap vermeyi getiriyoruz. Bunu da sandıkta halk yapacak."

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