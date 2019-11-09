İstiklal Madalyası açık artırmayla satıldı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yapılan bir müzayedede, 89 yıllık 'İstiklal Madalyası' açık artırmayla 650 liraya satıldı.Antikacılık yapan Mehmet Akif Yılmaztürk, Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir kafede müzayede düzenledi. 50 kişinin katıldığı açık artırmada, 50 ila 100 yıllık 120 parça antika eser satışa sunuldu. Antika şamdanların, radyo, fotoğraf makinesi ve gramofonların bulunduğu açık artırmada, 89 yıllık bir İstiklal Madalyası da görücüye çıktı. Devlet tarafından 1930 yılında bir Kurtuluş Savaşı gazisine verilen 'İstiklal Madalyası', açık artırmaya katılan Adem Ceylan tarafından 650 liraya satın alındı.Mezatta, 1906 yılında yapılan gramofon 3 bin 100 lira, 1940 yılında üretilen antika fotoğraf makinesi ise 2 bin liraya satıldı. Antikacı Mehmet Akif Yılmaztürk, 8 yaşından bu yana koleksiyoner olduğunu, 5 yıldır antikacılık yaptığını söyledi. Yılmaztürk, 120 parça antika eserin satışının yapıldığını, açık artırmadan elde edilen gelirin yüzde 10'unu Denizli Alzheimer Derneği'ne bağışlayacaklarını belirtti.

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