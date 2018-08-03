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İstiklal Caddesi'ndeki silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Hakan KAYA - Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL   BEYOĞLU bulunan bir eğlence mekanına gelen eli silahlı bir kişi,  kapıda bekleyen 2  koruma görevlisini vurdu.  İki kişinin yaralanması ve saldırganın kaçış anı...

İstiklal Caddesi'ndeki silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Hakan KAYA - Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL  

BEYOĞLU bulunan bir eğlence mekanına gelen eli silahlı bir kişi,  kapıda bekleyen 2  koruma görevlisini vurdu.  İki kişinin yaralanması ve saldırganın kaçış anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.  

Olay İstiklal Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Mekana gelen eli silahlı bir kişi, henüz belirlenemeyen bir  kapıda bekleyen 2  koruma görevlisine ateş etti. Olayda 2 koruma yaralanırken silahlı kişi ise kaçarak uzaklaştı.   Hastaneye kaldırılan 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

ÇEVREDEKİ DÜKKANLARIN CAMLARINA KURŞUN İSABET ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan çalışmalarda yerde bir çok kovan bulunurken, çevrede bulunan dükkanların camlarına da kurşun geldiği görüldü. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından 2 kişiyi yaralayan saldırgan polis tarafından her yerde aranıyor.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay yanı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde eli silah olan bir kişi eğlence mekanının olduğu yere gidiyor. Silahını ateşleyen kişi ardından koşarak olay yerinden uzaklaşıyor. Silahla yaralanan 2 kişinin daha sonra taksiye binerek uzaklaştığı görülüyor.

(Fotoğraflı)

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