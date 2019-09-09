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İstiklal Caddesi'ndeki cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi (1)

 Çağatay KENARLI - Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, () İSTİKLAL Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kişi adliyeye sevk edildi. Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu...

GENEL 09.09.2019, 11:54
İstiklal Caddesi'ndeki cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi (1)

 Çağatay KENARLI - Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, () İSTİKLAL Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kişi adliyeye sevk edildi. Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince saldırıya uğramıştı. Bıçaklı saldırıda Halit Ayar hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralanmıştı. Olayla ilgili olarak E.Y. (27), E.K (27) dün gözaltına alındı.  Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

 

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