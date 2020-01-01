İstiklal Caddesi'nde tekme-tokat kavga kamerada 

Elif YAVUZ-İbrahim MAŞE /İSTANBUL,() İSTİKLAL Caddesi üzerinde yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgayı olay yerindeki polisler ayırdı. Kavga kameralarına yansıdı.