İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta alarmı

BEYOĞLU, Galatasaray Meydanı'nda bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. İstiklal Caddesi kapatılırken, ekiplerin yaptığı incelemede çantanın içinden çamaşır çıktı.



Olay, İstiklal Caddesi'nde saat 23.10 sıralarında meydana geldi. Galatasaray Meydanı'nda bırakılan çantayı görenler durumdan şüphelenerek, polise haber verdi. Polis ekipleri şerit çekerek, caddeyi trafiğe kapattı. Olay yerine gelen uzman ekipler çantada inceleme yaptı. Çanta fünye ile patlatılmazken, yapılan incelemede çantanın içinden çamaşır çıktı. Cadde trafiğe açıldı.



