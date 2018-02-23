Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meclis asansöründe taciz iddiası
Meclis asansöründe tacize komik ceza
Terör örgütü DHKP-C'nin üst düzey yöneticisi İstanbul'da yakalandı
DHKP-C'nin yöneticilerinden M. A. yakalandı
Dışişleri: Hollanda Temsilciler Meclisi'nin 1915 olayları kararını kınıyoruz
Türkiye'den Hollanda'ya soykırım tepkisi
İtalyan aşırı sağcı lider Salvini: Türkiye ile ayrıcalıklı bir ortaklık, faydalı ve doğrudur
İtalyan aşırı sağcı lider Salvin...

İstiklal Caddesi'nde peyzaj çalışmaları başlıyor

İSTANBUL,()-İBB, İstiklal Caddesinin özgün ve tarihi dokusundan esinlenerek hazırlanan proje kapsamında, bin 350 metrelik caddeye 24 adet saksı ağaç yerleştirileceğini duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden yapılan açıklamaya...

İstiklal Caddesi'nde peyzaj çalışmaları başlıyor

İSTANBUL,()-İBB, İstiklal Caddesinin özgün ve tarihi dokusundan esinlenerek hazırlanan proje kapsamında, bin 350 metrelik caddeye 24 adet saksı ağaç yerleştirileceğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden yapılan açıklamaya göre, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın söz verdiği tarihte inşaat çalışmaları tamamlanan İstiklal Caddesi'nde çevre düzenlemelerine geçiliyor. Tarihi cadde, yerleştirilecek saksılarla daha yeşil bir görünüme sahip olacak. İBB Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından İstiklal Caddesi'nin özgün ve tarihi dokusundan esinlenerek hazırlanan proje kapsamında, bin 350 metrelik tarihi caddeye 24 adet saksı ağaç yerleştirilecek. Bu kapsamda, İstiklal Caddesi'nin Taksim Meydanı'na bağlandığı noktaya da 8 saksı ağaç konulacak. Dört farklı türde ağacın yerleştirileceği saksılar, tarihi caddeyi yeşillendirirken, modern ve özgün tasarımlarıyla Beyoğlu'nun estetiğine de katkı sağlayacak.

AĞAÇLAR 1 MART'TA İSTİKLAL CADDESİ'NDE
Taksim Meydanı, Ağa Cami Önü, Galatasaray Meydanı, Odakule ve Tünel Meydanı'nı kapsayan çalışma kapsamında, 20 metre arayla saksılar yerleştirilecek. Ağaç türleri, ilex ve defne gibi her daim yeşil kalacak türlerden seçildi. 1 Mart'ta yerleştirme işlemlerinin başlanacağı projede, saksılardan 4 adedi İstiklal Caddesi ziyaretçilerinin oturabileceği şekilde tasarlandı.
Bu arada, İBB Park Bahçeler Daire Başkanlığınca, İstiklal Caddesi boyunca yerleştirilecek saksıların yerlerini belirlenirken, esnafın görüşlerini alındı. Dükkan önlerini kapatmayacak saksılar, esnafın mağduriyetine neden olmayacak.
Oturma yerleri ahşap olacak saksıların tasarımında, İstiklal Caddesi'nin dokusundan ve cadde üzerindeki tarihi yapılardan ilham alındı. İBB Park Bahçeler Daire Başkanlığı, İstiklal Caddesi'ne mevsimlere göre meyve ağacı saksıları da yerleştirecek.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314