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İstiklal Caddesi'nde öldürülen İTÜ'lü genç son yolculuğuna uğurlanıyor

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde kendilerinden para isteyen kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Öğrencisi Halit Ayar için cenaze töreni düzenleniyor.

GENEL 08.09.2019, 11:38 08.09.2019, 14:14
İstiklal Caddesi'nde öldürülen İTÜ'lü genç son yolculuğuna uğurlanıyor

İSTANBUL,  BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde arkadaşlarıyla birlikte tramvay durağında otururken, kendilerinden para isteyen kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Öğrencisi Halit Ayar için cenaze töreni düzenleniyor. Ayar'ın cenazesi Emirgan Camii'ne getirildi. Ayar'ın yakınları cenaze namazı öncesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. 

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