İstiklal Caddesi'nde öldürülen gencin ailesi konuştu

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde öldürülen 23 yaşındaki İTÜ mezunu elektrik mühendisi Halit Ayar'ın ailesi konuştu.Acılı anne Hanife Ayar, " Bu caniler bulundular. Ama cezasını nasıl verecekler bilmiyorum. Müebbet mi yiyecek idam mı edilecek. İdam da bunlar için ödül. Bilmiyorum belki her gün bıçaklansın bu insanlar o acıyı onlar da yaşasınlar . Ölmesin sürünsünler. İşkence etmek belki günah ama onlar bizim canımıza kıyıyorlar" diye konuştu.

"UÇARI KAÇARI ÇOCUKLAR DEĞİL"

Olay gününü anlatan anne Ayar, "O akşam aradı beni saat 11.30'da. "Ben Tolgalar'da kalacağım" dedi. İzin verdim. Uçarı kaçarı çocuklar değil. Alkol alıyorlar mı almıyorlar mı bilmiyorum. Hiç bu alışkanlıklarını görmedim. İçtiği bir meyve suyudur ya da koladır. İçtiyse de içmiştir. Bir sataştıklarını, sarhoş hallerini görmedim. Sabah hastane polisi 06.00'da aradır. Babasının telefonunu aramışlar. Kızım açtı. 'Baba bir şey olmuş' dedi. Eşime eski polis memuru. 'Bir şey mi var söyleyin' dedi. Polisler 'bıçaklı yaralama var hastaneye gelmeniz gerekiyor, durumu kritik demişler'. Kalktık gittik dualarla" dedi.

"ÜLKENİN SESİ OLMAK İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAK İSTİYORUZ"

Kardeşi Melike Ayar da " Ülkenin sesi olmak için bir şeyler yapmak istiyoruz. Abimin sesini duyurmak istiyorum. O sokaklar yankılansın istiyorum. Bir daha olmasın istiyorum. Ben şu an üniversite öğrencilerinin arkamda olduğunu biliyorum. Destek versinler. Önce onun adını yaşatmak istiyorum. Biz canımızın korunmasını istiyoruz. Biz neden sokağa on defa düşünerek çıkıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Halit Ayar'ın teyzesi Ayten Yüksel ise katilin hafta sonucu cezaevinden izinli çıkmasına tepkisini dile getirerek, "Melek oldu. Kendimizi öyle teselli ediyoruz. Keşke o adamı bizim elimize verseler" dedi.

"DEVLETİMİZİN BUNLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİNE İNANIYORUZ"

Baba Mehmet Ayar da " Bizim canımız yandı. Başkalarının canı yanmasın. Daha güzel kanun çıkarsınlar. Devletimizin bunların üstesinden geleceğine inanıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Güzel kanunlar çıkarsınlar ki herkes huzur içinde yaşasın. Biz yandık başkaları yanmasın. Emirgan karakolunda 7.5 yıl çalıştım. Bu olaylara aşinayız. Biliyoruz. Metanetimi korumaya çalışıyorum. Soğukkanlılığımı bozmadım. Bozmak da istemiyorum. Yapacak bir şeyimiz de yok. Kolay değil çok zor. Bir yerde bir eksiklik var ama nerede var bilmiyorum. Halit ilk erkek evladımız. Babamın ismini koydum. Maalesef ömrü kısaymış. Halit çok başarılı bir çocuktu. Madalyaları var. Hocalarında aldığı ödülleri var. En son üniversitesinde yüksek onur listesine alındı. Bunu dahi söylemedi bize. Çok mütevazıydı. Allah bizden çok sevdi diyoruz. Başka bir şey diyemiyoruz maalesef" diye konuştu.

