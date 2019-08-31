İstiklal Caddesi'nde 'meydan savaşı'...
Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL - TAKSİM İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga kadınlar arasında başladı. Kadınlar birbirlerinin saçlarından tutarak yerlerde sürükledi. Kadınları...
Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL - TAKSİM İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga kadınlar arasında başladı. Kadınlar birbirlerinin saçlarından tutarak yerlerde sürükledi. Kadınları ayırmak için araya erkek arkadaşları girdi. Kadınları ayıramayan erkekler de kavgaya dahil oldu. Erkekler birbirlerine şişe ve kemerlerle saldırdı. Bir kişi göğsünden yaralanmasına rağmen kavgaya devam etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polisler geldi. Polisin gelmesiyle kavga sona erdi. Kavganın bitmesi ile bir grup taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Polislerin gelmesiyle yaralı kişi için ambulans çağrıldı.
KADINLAR KADINLARI YERDE SÜRÜKLEDİ
Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadınların birbirlerini saçlarından çekmesi ve yerde sürüklemesi görülüyor. Kavgaya karışan erkekler ise birbirlerine kemer ve şişelerle vuruyor.
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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