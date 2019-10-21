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İstiklal Caddesi'nde hareketlilik
Ersan SAN/İSTANBUL,()-Beşiktaş Vodafone Park Stadı önünde özel güvenlik görevlilerine "Çantamda bomba var. Patlatacağım" dediği öne sürülen kişi, İstiklal Caddesi'nde gözaltına alındı. Stadyum önüne öğle saatlerinde gelen bir...
GENEL 21.10.2019, 14:23
Ersan SAN/İSTANBUL,()-Beşiktaş Vodafone Park Stadı önünde özel güvenlik görevlilerine "Çantamda bomba var. Patlatacağım" dediği öne sürülen kişi, İstiklal Caddesi'nde gözaltına alındı.
Stadyum önüne öğle saatlerinde gelen bir kişi iddiaya göre özel güvenlik görevlilerine "Çantamda bomba var. Patlatacağım." dedi. Sırt çantaları bulunan bu kişi daha sonra hızla uzaklaştı.
Güvenlik görevlileri durumu emniyet ekiplerine haber verdi. Güvenlik görevlilerinden şüphelinin eşkalini alan polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler şüpheliyi İstiklal Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin çantasından 3'lü priz, bilgisayar, dergi ve giyecek çıkarken, bomba izine rastlanmadı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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